Χαρτοφυλάκιο 100 ξενοδοχείων έως το 2023 θέλει η HotelBrain

Εχοντας υιοθετήσει ένα μοντέλο διαχείρισης «white flag», έτσι ώστε να πετύχει τη μέγιστη απόδοση και προβολή του brand του ίδιου του ξενοδοχείου, να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητά του και να αυξήσει την αξία του, η ξενοδοχειακή εταιρεία HotelBrain έχει μισθώσει μέσα σε 5 χρόνια 74 ξενοδοχεία όλων των τύπων, δυναμικότητας 4.115 δωματίων.

Την τελευταία διετία, μάλιστα, κατά τη διάρκεια επέλασης της πανδημίας του κορωνοϊού, η εταιρεία, στην οποία έχει αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 20% ο φορέας επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών Swissport Hellas, βραχίονας του ομίλου επιχειρήσεων IOGR, συμφερόντων του Κρητικού επιχειρηματία Γιάννη Γρύλου (SKY express), έχει μισθώσει 26 ξενοδοχεία 1.841 δωματίων.

Στόχο της HotelBrain, όπως επεσήμανε ο Πάνος Παλαιολόγος (φωτ.), ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αποτελεί η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 100 ξενοδοχείων, δυναμικότητας 6.500 δωματίων, με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ μέχρι το 2023.

«Για πρώτη φορά μετά από δύο πάρα πολύ δύσκολα χρόνια λόγω του κορωνοϊού αισιοδοξούμε. Περάσαμε δύσκολα, ήταν δύσκολες οι συνθήκες, ωστόσο και σαν χώρα καταφέραμε και σταθήκαμε. Όλα τα δείγματα για τη σεζόν του 2022 είναι θετικά. Υπάρχει ζήτηση για το 2022 από πρακτορεία και αεροπορικές εταιρείες. Όλα δείχνουν ότι περιμένουμε μία καταπληκτική χρονιά, υπάρχουν προκρατήσεις από τον Μάρτιο. Εμείς είμαστε φύσει αισιόδοξοι, ωστόσο δεν ασπαζόμαστε ότι πρέπει να πάμε full power το 2022. Ενδεχομένως ο κορωνοϊός να μας έκανε να πιστεύουμε στα σίγουρα. Εμείς θα λειτουργήσουμε λίγο πιο συντηρητικά», τόνισε ο Π. Παλαιολόγος, βάζοντας τον πήχη για το 2022 στα 60 εκατ. ευρώ τζίρο.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι πλέον η HotelBrain της οποίας ηγείται θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει τη «λύση» για εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια ξενοδοχείων και εστίασε στη δύναμη που «κρύβουν» οι συνέργειες, χάρη στις οποίες η HotelBrain μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη κάθε ξενοδοχείου που εντάσσει στο portfolio της.

Ο Π. Παλαιολόγος εντόπισε τη φετινή σεζόν μεγάλο πρόβλημα στην εύρεση του κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση ενός ξενοδοχείου, ενώ τόνισε ότι ένας συνδυασμός παροχής υπηρεσιών στους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Και εμείς και η Swissport ασπαζόμαστε ότι στο νέο περιβάλλον ένα combo μεταφορών και ξενοδοχειακού προϊόντος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον», είπε χαρακτηριστικά.

Το χαρτοφυλάκιο της HotelBrain περιλαμβάνει όλων των τύπων τα καταλύματα, από ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, μέχρι luxury boutique ξενοδοχεία, rooms to let και all inclusive ξενοδοχεία εκατοντάδων δωματίων σε 34 τουριστικούς προορισμούς της χώρας. «Η άμεση και ουσιαστική βοήθεια που λάβαμε από τα προγράμματα στήριξης και η κεφαλαιακή ενίσχυση από τους μετόχους μας, επέτρεψαν να διατηρήσουμε αναλλοίωτο τον ρυθμό ανάπτυξης μας κατά την περίοδο 2020-2021 και να βλέπουμε το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Η HotelBrain έχει αναπτύξει ένα μοναδικό στην Ελλάδα -και από τα λίγα στο εξωτερικό- μοντέλο λειτουργίας, το οποίο θα της επιτρέψει να αποκτήσει με λελογισμένο κίνδυνο και σε γρήγορο χρόνο, στρατηγικό μέγεθος στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο», τόνισε ο Π. Παλαιολόγος.

Το μοντέλο δραστηριοποίησης της εταιρείας βασίζεται στη σύναψη μακροπρόθεσμων μισθώσεων ξενοδοχείων (+10 έτη) σε αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές. Μέσω της διοικητικής και διαχειριστικής ομάδας (90 άτομα) επιτυγχάνεται η κεντρική υποστήριξη των ξενοδοχείων (πωλήσεις, προμήθειες, ΙΤ, τεχνική υποστήριξη, HR, λογιστήρια κ.λπ.), ενώ η ξενοδοχειακή λειτουργία γίνεται αποκεντρωμένα στο κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά, προσαρμοσμένα στο κάθε concept και τον χαρακτήρα που έχει επιλεγεί.

«Το μοντέλο λειτουργίας της HotelBrain, βοηθά τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών υποδομών να έχουν ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα ή και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στη διαχείριση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Η εταιρεία αποτελεί μια αξιόπιστη λύση και για επενδυτές σε ξενοδοχειακές υποδομές, οι οποίοι επιζητούν είτε μια απόδοση, είτε κεφαλαιουχικές υπεραξίες, είτε συνδυασμό αυτών», είπε, μεταξύ άλλων, ο Π. Παλαιολόγος.

Εκτός της ίδιας ξενοδοχειακής δραστηριότητας, o όμιλος HotelBrain αναπτύσσεται και στην «παραδοσιακή» δραστηριότητα τoυ Total Hotel Management & Hotel Advisory, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πάνω από 80 συνεργαζόμενα ξενοδοχεία τρίτων.

Ως μέρος της στρατηγικής του ανάπτυξης, ο όμιλος επενδύει σε εξαγορές ξενοδοχειακών ακινήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, από το 2015 η εταιρεία έχει εξαγοράσει και επανατοποθετήσει στην αγορά τέσσερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάρο, την Τήνο, την Κρήτη και την Κέρκυρα.

Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 120 έργα συμβουλευτικής, ανάπτυξης και projects που αφορούσαν το στάδιο/προεργασία πριν από την έναρξη λειτουργίας ξενοδοχείων σε 11 χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αυστρία, η Ιταλία, το Μαρόκο, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, ο Λίβανος και η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε Κύπρο, Βουλγαρία, Μαρόκο και Αυστρία.