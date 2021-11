Μητσοτάκης για μεταναστευτική κρίση: Η Πολωνία αντιμετωπίζει εχθρικό γείτονα

Τη μακροχρόνια φιλία και την αλληλεγγύη της χώρας μας στην Πολωνία εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς, όπως αναφέρει, «αντιμετωπίζουν έναν εχθρικό γείτονα που εργαλειοποιεί τη μετανάστευση για πολιτικούς σκοπούς».

Με αφορμή την Εθνική Ημέρα Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο twitter, τονίζει ότι «η κατάσταση είναι εντελώς απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει στην Πολωνία και σε όλη την Ευρώπη», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Today marks National Independence Day in Poland. We express our long-standing friendship & our solidarity as they face a hostile neighbour weaponising migration for political purposes. The situation is completely unacceptable and must stop in Poland & across Europe. #11Listopada

