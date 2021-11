«Να αποτελέσει παράδειγμα η Ελβετία για τις χώρες που αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο» διεμήνυσε ο Δένδιας

«Η Ελβετία είναι μια χώρα που, παρόλο που δεν επικοινωνεί με τη θάλασσα, έχει υπογράψει την UNCLOS, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και ίσως αυτό να αποτελέσει ένα παράδειγμα για άλλες χώρες, οι οποίες συνορεύουν με τη θάλασσα, αλλά αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον Ελβετό ομόλογό του Ιγκνάσιο Κασίς στη Βέρνη.

Ξεκινώντας τη δήλωσή του στους δημοσιογράφους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως ήταν μεγάλη του χαρά σήμερα που πραγματοποίησε στη Βέρνη την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έπειτα από περίπου μία εικοσαετία και ανέδειξε πως η σχέση με την Ελβετία είναι σημαντική. Η Ελβετία είναι μια χώρα που παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Constructive talks with & Swiss FM @ignaziocassis on strengthening bilateral cooperation in a wide range of areas, such as commerce, culture & further promoting investments. Also on the agenda 🇪🇺🇨🇭 relations, importance of #UNCLOS, migration, #WesternBalkans & #Libya. pic.twitter.com/bm8fP0Yizp

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 11, 2021