O δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ray Dalio προειδοποιεί: Ο πληθωρισμός μειώνει τον πραγματικό πλούτο

Ο Ray Dalio έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, μετά την εκτίναξη του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο από το 1990 και προειδοποίησε τους followers του ότι η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου δεν σημαίνει στην πραγματικότητα αύξηση του πλούτου.

«Μερικοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι γίνονται πλουσιότεροι επειδή βλέπουν να ανεβαίνει η τιμή των περιουσιακών τους στοιχείων, χωρίς να βλέπουν πώς διαβρώνεται η αγοραστική τους δύναμη», έγραψε ο Dalio σε μια ανάρτηση του. «Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι αυτοί που έχουν τα χρήματά τους σε μετρητά».

Some people make the mistake of thinking that they are getting richer because they are seeing their assets go up in price without seeing how their buying power is being eroded. (2/4)

