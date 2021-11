Ανδρέας Λοβέρδος: Παρουσίασε την επικοινωνιακή του ομάδα

Την επικοινωνιακή του ομάδα του παρουσιάσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών. Πρόκειται για νέα πολιτικά στελέχη για τα οποία όπως δήλωσε ο υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, είναι περήφανος.

Η ομάδα αποτελείται από τους: Σπύρο Καρανικόλα, Δικηγόρος, Υπότροφος Διδάκτωρ Νομικής, PhD Queen Mary. LLM, UCL LLB, EKΠA-NOMIKH, Βάσια Αναστασίου, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος, MSc London School of Economics, Υπ.Διδάκτωρ Παν.Αθηνών, Αν.Γραμματέας Επικοινωνίας ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Τράπαλης,



Data Analyst στον χώρο του sports trading & πολιτικών μετρήσεων, Αλεξάνδρα Σαγρή, Δασκάλα – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία-Ζαμπία Κανάκη, Βιολόγος, BSc Διευθύντρια Κλινικών Μελετών, Δημήτρης Τζανιδάκης, Οικονομολόγος – Πολιτικός Επιστήμονας, MSc European Politics, UCL MSc Business Management, Oxford Brookes, BSc Economics, NKU, Έλενα Μενελάου, llustration BA(Hons) at University of arts, London.