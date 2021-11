Προσφυγικό: Αναμένεται επίθεση από μετανάστες στην Πολωνία, Λευκορώσοι τους δίνουν όπλα

Οσμή πολέμου εκπέμπεται από τα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, με το Μινσκ να επιδίδεται σε μια συνεχιζόμενη επιθετική ρητορική που δυναμιτίζει την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, τη Βαρσοβία να βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών ώστε να αποφευχθούν οι σκηνές έντασης και τις Βρυξέλλες να στέλνουν μηνύματα κατά της εργαλειοποίησης του δράματος των μεταναστών.

Τις τελευταίες ώρες οι κινήσεις της Λευκορωσίας έρχονται να αναταράξουν τη διεθνή διπλωματική σκακιέρα, με Λευκορώσους στρατιώτες να διευκολύνουν τους μετανάστες να περνούν στην Ευρώπη, δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις αλλά και δακρυγόνα. Την ίδια ώρα, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβάζουν οι προθέσεις του Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος ζήτησε από τη Ρωσία πυραυλικά συστήματα, επιχειρώντας να αποκτήσει έναν ισχυρό σύμμαχο για την άσκηση της εμπρηστικής πολιτικής του.

Η Βαρσοβία προσπαθεί, από την πλευρά της, να κινηθεί σε γραμμή συνεργασίας με την ΕΕ, όμως οι συνοριοφύλακές της δέχονται επιθέσεις από ειδικά λέιζερ Λευκορώσων στρατιωτών ώστε να μην εμποδίζονται οι μετανάστες να μπαίνουν στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι Λευκορώσοι στρατιώτες έχουν φτάσει στο σημείο να ανοίγουν και τρύπες στο φράγμα των συνόρων με την Πολωνία ώστε να περνούν απεγνωσμένοι πρόσφυγες στη Γηραιά Ήπειρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, η Πολωνία προετοιμάζεται για επίθεση, τις βραδινές ώρες, στα σύνορα με τη Λευκορωσία, από εχθρικά στρατεύματα.

Οι συνοριοφύλακες της Πολωνίας υποστηρίζουν ότι οι Λευκορώσοι συνάδελφοί τους δίνουν οδηγίες σε εκατοντάδες συγκεντρωμένους μετανάστες, όπως και ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων όπλα, ώστε να ανοίξουν τον δρόμο προς την Ευρώπη.

