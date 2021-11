ΗΠΑ-Κίνα: Σε εξέλιξη η ψηφιακή σύνοδος κορυφής των προέδρων Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιακή σύνοδος κορυφής του Τζο Μπάιντεν και του Σι Τζινπίνγκ, με τον αμερικανό πρόεδρο να επισημαίνει πως είναι ανάγκη να υπάρξουν εγγυήσεις ότι ο ανταγωνισμός των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου δεν θα εκτραπεί σε «σύγκρουση» και τον κινέζο ομόλογό του να καλεί σε καλύτερη «επικοινωνία» των δυο πλευρών.

Ο Τζο Μπάιντεν επέμεινε στο ότι «ο ανταγωνισμός των δύο χωρών δεν πρέπει να μεταμορφωθεί σε σύγκρουση, εσκεμμένη ή όχι» και ότι οι δύο ηγέτες έχουν καθήκον να το εγγυηθούν. «Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τους», έκρινε από την πλευρά του ο Σι Τζινπίνγκ, καλώντας σε «ειρηνική συνύπαρξη».

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν αρχικά κάποια θερμά λόγια, με τον κινέζο ηγέτη να δηλώνει ευτυχής που ξαναβλέπει τον αμερικανό πρόεδρο, που χαρακτήρισε παλιό φίλο, και με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να εκφράζει την ελπίδα του πως την επόμενη φορά οι αρχηγοί των δύο κρατών θα τα πουν πρόσωπο με πρόσωπο. «Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω πιο επίσημα, αν κι εσύ κι εγώ δεν ήμασταν ποτέ τόσο τυπολάτρες μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάιντεν.

