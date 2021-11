ΕΟΤ: Προβολή νέων ελληνικών προορισμών σε ευρωπαϊκές αγορές

Στοχευμένες δράσεις για την προώθηση και προβολή νέων ελληνικών προορισμών στις αγορές της Σκανδιναβίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου υλοποίησαν το προηγούμενο διάστημα οι Υπηρεσίες ΕΟΤ Σκανδιναβίας και Κάτω Χωρών, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΟΤ για το 2021-2022.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας συμμετείχε ως χορηγός/partner στην B2B εκδήλωση «Travel News Market 2021», που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Στοκχόλμης στις 11 Νοεμβρίου.

Σκοπός της διοργάνωσης, που φέτος πραγματοποιήθηκε για πέμπτη φορά μετά την περσινή αναβολή της λόγω πανδημίας, ήταν η αναζήτηση νέων προτάσεων και τουριστικών προϊόντων, σε δημοφιλείς για τους Σκανδιναβούς προορισμούς, όπως είναι και η Ελλάδα. Σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερα από 800 στελέχη της τοπικής τουριστικής αγοράς (τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, Τ.Οs, experts, buyers κ.ά.), δημοσιογράφοι τοπικών ΜΜΕ, καθώς και εκπρόσωποι εθνικών οργανισμών τουρισμού από 30 χώρες και 119 διεθνείς εταιρείες του κλάδου.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Παύλος Μούρμας, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους των T.Os Apollo, Trawell, Sembo-Stena Line, Ticket Privatresor και Don Orient Tours, αλλά και με δέκα νέους συνεργάτες και πρακτορεία, στη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας, η ένταξη νέων ελληνικών προορισμών στα προγράμματα τους και η συμμετοχή τους σε ταξίδια εξοικείωσης στην Ελλάδα εντός του 2022.

ΕΟΤ Ο διευθύνων σύμβουλος του Res Travel Magazine που διοργάνωσε την εκδήλωση, Nils Norberg (αριστερά), ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Α. Φρυγανάς (στο μέσον), κι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Π. Μούρμας, στο ελληνικό περίπτερο της «Travel News Market 2021»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προβαλλόταν το προωθητικό βίντεο «All you want is Greece», ενώ το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκε και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Σουηδία, Ανδρέας Φρυγανάς, ο οποίος συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους για τουριστικά θέματα.

Webinars για τουριστικούς πράκτορες των Κάτω Χωρών

Εξάλλου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Κάτω Χωρών, σε συνέχεια των διαδικτυακών σεμιναρίων για την Χαλκιδική (8 Απριλίου), την Κρήτη (18 Μαΐου) και τα Ιόνια νησιά (8 Ιουνίου), πραγματοποίησε σειρά νέων webinars για 185 τουριστικούς πράκτορες σε Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, με στόχο την ενδυνάμωση και διαφοροποίηση των κλασικών προορισμών όπως η Κως και την προβολή εναλλακτικών τουριστικών προορισμών, όπως ο Βόλος-Πήλιο και η Ήπειρος.

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν τη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, τις εμπειρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες, τις υποδομές κάθε προορισμού, καθώς και τις προτάσεις βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ δόθηκε έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού, ώστε να αναδειχθεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν που δημιουργεί και προστιθέμενη αξία για τη χώρα.

ΕΟΤ Στιγμιότυπο από το webinar της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών για την Κω

Ειδικότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο (webinar) για την Κω με την υποστήριξη του τοπικού δήμου, με τον προορισμό να παρουσιάζουν η αντιδήμαρχος Τουρισμού, Σ. Βλάχου, οι εκπρόσωποι του δήμου, Κ. Κανταρτζή και Κ. Σουράσης, η πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών Νήσων Αιγαίου, Μ. Τριανταφυλλοπούλου, ο Αλ. Ζαφειρόπουλος από την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού και η πρωταθλήτρια ποδηλασίας, Τ. Τουμπάζη.

Στις 5 Οκτωβρίου διοργανώθηκε το webinar για την περιοχή του Βόλου και του Πηλίου με την υποστήριξη του δήμου Βόλου, όπου για τον προορισμό και τις δυνατότητες που προσφέρει μίλησαν ο Γ. Παπαμακάριος από τον δήμο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γ. Ζαφείρης, ο ειδικός γαστρονόμος, Β. Ασδεράκης, καθώς και οι Π. Χαραλάμπους και Θ. Παντές, εκπρόσωποι εταιρειών activities.

ΕΟΤ Στιγμιότυπο από το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) της 4ης Νοεμβρίου, με αντικείμενο την προβολή της Ηπείρου

Τέλος, στις 4 Νοεμβρίου υλοποιήθηκε το ειδικό webinar για την Ήπειρο με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου έλαβαν μέρος ο Κ. Ακρίβος και η Β. Ηγουμενίδου εκ μέρους της Περιφέρειας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Στ. Σιούτης, ο εκπρόσωπος εταιρείας δραστηριοτήτων Α. Παπαευθυμίου και η Κ. Χούμη από το Λαογραφικό Μουσείο Τζουμέρκων.

Τα webinars υποστηρίζονται από την ειδική πλατφόρμα της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών www.linktogreece.com, που λειτουργεί ως χώρος online επαγγελματικών συναντήσεων παρουσιάζοντας παράλληλα προωθητικό υλικό προορισμών, φορέων και επιχειρήσεων, ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται και νέα σεμινάρια για την προβολή άλλων ελληνικών προορισμών καθώς και περισσότερων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.