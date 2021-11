Οι Φιλιππίνες καταγγέλλουν την Κίνα για παρεμπόδιση σκαφών ανεφοδιασμού στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας

Η διπλωματία των Φιλιππίνων κατήγγειλε σήμερα πως πλοία της κινεζικής ακτοφυλακής έκαναν χρήση εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση εναντίον σκαφών ανεφοδιασμού μονάδων των φιλιππινέζικων ένοπλων δυνάμεων σε διαφιλονικούμενη περιοχή της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, απαιτώντας το Πεκίνο να «κάνει πίσω».

«Ευτυχώς, κανένας δεν τραυματίστηκε· όμως τα σκάφη μας αναγκάστηκαν να διακόψουν την αποστολή ανεφοδιασμού τους», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών των Φιλιππίνων, ο Τεοντόρο Λοξίν, μέσω Twitter.

[1] The Western Command in Palawan reports that on 16 November 2021, three (3) Chinese Coast Guard vessels blocked and water cannoned two (2) Philippine supply boats en route to transport food supplies to Philippine military personnel in Ayungin Shoal (Second Thomas Shoal).

— DFA Philippines (@DFAPHL) November 17, 2021