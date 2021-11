ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν έδωσε χάρη στον «Φυστικοβούτυρο» και τον «Ζελέ» ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών – Δείτε βίντεο

Η παράδοση που θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει χάρη σε γαλοπούλα πριν τη γιορτή των Ευχαριστιών τηρήθηκε και φέτος, με τον Τζο Μπάιντεν να γλιτώνει από το γιορτινό τραπέζι τον «Φυστικοβούτυρο» και τον «Ζελέ», όπως ήταν τα ονόματα των δυο πουλερικών.

Οι δύο εθνικές γαλοπούλες, με το όνομα Peanut Butter and Jelly, έλαβαν προεδρική χάρη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στον διάσημο Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm

— The White House (@WhiteHouse) November 18, 2021