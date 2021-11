Ανακαλύφθηκε σπάνιος δεινόσαυρος χωρίς δόντια που ζούσε στη νότια Βραζιλία την κρητιδική περίοδο

Το Εθνικό Μουσείο του Ρίο ντε Ζανέιρο ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακαλύφθηκε ένα νέο είδος «πολύ σπάνιου» δεινόσαυρου, ένα θηριόποδο χωρίς δόντια που ζούσε στη νότια Βραζιλία πριν από 70-80 εκατομμύρια χρόνια.

Ο μικρόσωμος δεινόσαυρος Berthasaura leopoldinae είχε μήκος περίπου 1 μέτρο και ύψος 80 πόντους. Απολιθωμένα λείψανά του εντοπίστηκαν σε ανασκαφές στην Πολιτεία Παρανά στο διάστημα 2011-14.

Τα θηριόποδα ήταν δίποδοι δεινόσαυροι, συνήθως σαρκοφάγοι ή παμφάγοι και, σχεδόν όλοι τους, είχαν δόντια. Το νέο είδος όμως διέθετε ράμφος και όχι δόντια, σε αντίθεση με όλους όσοι έχουν βρεθεί στη Βραζιλία μέχρι σήμερα, διευκρίνισε το Μουσείο.

Η μελέτη που έγινε από κοινού με το Κέντρο Παλαιοντολογίας του Κοντεστάντο, στην Πολιτεία Σάντα Καταρίνα, δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Nature.

O esqueleto de Berthasaura leopoldinae foi encontrado em escavações conduzidas pela equipe de paleontólogos do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado e do Museu Nacional, em um corte de estrada rural em Cruzeiro do Oeste

