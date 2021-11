Η πανδημία αλλάζει τα πολυτελή ταξίδια

Καθώς οι χώρες ανοίγουν ξανά τα σύνορά τους και τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια ξαναρχίζουν, η περιορισμένη ζήτηση για διακοπές που κερδίζονται με κόπο οδηγεί τις νέες τάσεις στα πολυτελή ταξίδια.

Ταξιδιωτικοί σύμβουλοι και ειδικοί από την Global Travel Collection (GTC) μοιράστηκαν πρόσφατα βασικές πληροφορίες από τις ταξιδιωτικές κρατήσεις στο «Elevate», ένα εικονικό συνέδριο και εμπορική έκθεση που συγκέντρωσε ταξιδιωτικούς συμβούλους πολυτελείας με 300 κορυφαίους προμηθευτές ταξιδιών πολυτελείας.

Τα συμπεράσματα είναι τα εξής

Σχεδιασμός Ταξιδιών Πολυτελείας

Η πολυτέλεια επαναπροσδιορίζεται. Η Maya George του Tzell Travel Group σημειώνει ότι τα πολυτελή ταξίδια είναι πλέον κάτι περισσότερο από ακριβά ξενοδοχεία πέντε αστέρων και πτήσεις πρώτης θέσης. Είναι το συνολικό πακέτο από την αρχή μέχρι το τέλος και οι συνδέσεις που έγιναν μέσω της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες ξοδεύουν περισσότερα. Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που κάποιοι πελάτες έχουν κάνει ένα ταξίδι, είπε ο Scott Davis της ALTOUR, επομένως είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για τις επόμενες διακοπές τους.

Προορισμοί

Η Βραζιλία είναι σε ανοδική τάση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Wagner Barros της Colletts Travel. «Μερικά μέρη στη Βραζιλία θυμίζουν στους ταξιδιώτες τις Μαλδίβες», λέει. Ομοίως, οι εξωτικοί, μακρινοί προορισμοί εξακολουθούν να είναι περιζήτητοι. Οι ταξιδιώτες ταξιδεύουν στο Ulaanbaatar της Μογγολίας για αθλητικό ψάρεμα, δήλωσε η Paulette Darensburg της Protravel International. Η Maya George προσθέτει ότι υπάρχει επίσης τεράστιος θόρυβος γύρω από τη Ζανζιβάρη και το Roatan της Ονδούρας.

Και βέβαια οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να συρρέουν στην Καραϊβική και το Μεξικό, με μεγάλο αίτημα την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η Amy Blackenship της ALTOUR εξηγεί ότι οι ιδιωτικές βίλες είναι άφθονες στο Μεξικό και την Καραϊβική και αυτοί οι προορισμοί είναι εύκολα προσβάσιμοι με ιδιωτικό τζετ.

Εμπειρίες

Το απόρρητο, η ασφάλεια και η ευκολία εισόδου είναι πρωταρχικής σημασίας για τα πολυτελή ταξίδια. Η Leslie Tillem του Tzell Travel Group λέει ότι οι πελάτες κάνουν συνεχώς ερωτήσεις σχετικά με τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις και τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας. Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Η Lily Szemlinski του In The Know Experiences προσθέτει ότι οι άνθρωποι θέλουν κάτι διαφορετικό. Λέει ότι οι πελάτες της θέλουν να ληφθούν υπόψη όλες οι λεπτομέρειες των ταξιδιών τους, ώστε να μπορούν να αναζητήσουν νέες εμπειρίες που είναι εμπνευσμένες και διαφωτιστικές. Για τον σκοπό αυτό, η Kamala Cummings, επίσης του In The Know Experiences, σημειώνει ότι οι πελάτες της βλέπουν τα ταξίδια ως μέσο για να αναζωογονήσουν τις ψυχές τους: Αναζητούν εμπειρίες και καταλύματα που είναι εμποτισμένα με γαστρονομία, τέχνη και μόδα.

Οι ταξιδιώτες πολυτελείας αναζητούν επίσης βιωσιμότητα. Ο Wagner Barros συνεχίζει αυτή είναι μια τάση που πρόκειται να μείνει καθώς οι πελάτες ζητούν ολοένα και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον ξενοδοχεία και χειριστές.

Διαμονή

Η πολυτέλεια δεν είναι απαραίτητα πια πολυτελή ξενοδοχεία. Ολοένα κερδίζου έδαφος μικρά boutique θέρετρα και βίλες. Αυτά είναι τα πιο περιζήτητα καταλύματα, μαζί με ιδιωτικά γιοτ, σημειώνει η Linda Sergeant του Tzell Travel Group.

Στο εσωτερικό, οι πελάτες πολυτελείας αναζητούν ακίνητα εκτός μεγάλων πόλεων. Αυτό που έδειξε η πανδημία είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα ξενοδοχεία σε αυτές τις περιοχές, λέει η Ashley Les της Protravel International.

Μεταφορά

Τα διαστημικά ταξίδια κεντρίζουν το ενδιαφέρον ως πραγματική δυνατότητα. Ο Greg Kiep της Protravel International σημειώνει ότι τα διαστημικά ταξίδια είναι κάτι που, αν και είναι ακόμα νέο στον χώρο των πολυτελών ταξιδιών, θα συνεχίσει να κερδίζει ενδιαφέρον τα επόμενα πέντε χρόνια.

Κατά μήκος των γραμμών βιωσιμότητας, περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον τρένα περισσότερο από πτήσεις. Ο ποιοτικός χρόνος – ένας άλλος παράγοντας αυτής της απόφασης – υποτιμάται, λέει η Maya George. Προσθέτει ότι ορισμένοι ταξιδιώτες προτιμούν να κάνουν μεγαλύτερες διαδρομές ή διαφορετικές μεθόδους ταξιδιού, όπως μεγάλες, γραφικές βόλτες με τρένο, για να ξεφύγουν.

Η κρουαζιέρα κάνει επίσης μεγάλη επιστροφή, σύμφωνα με το GTC. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την πολυτελή κρουαζιέρα στον ποταμό, ιδιαίτερα στην Ευρώπη για το 2022 και το 2023, σχολιάζει η Paulette Darensburg. Επιπλέον, οι παγκόσμιες κρουαζιέρες ξεπουλούν σε χρόνο ρεκόρ, σημειώνει ο Scott Davis.