Ο πολλαπλός ρόλος των κεντρικών τραπεζών – Willem H. Buiter

Willem H. Buiter

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Από τις αρχές του 2020, οι κεντρικές τράπεζες στις προηγμένες οικονομίες έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ της επιδίωξης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, του χαμηλού (συνήθως 2%) πληθωρισμού ή της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Χωρίς εξαίρεση, επέλεξαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ακολουθούμενη από την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, με τελευταίο τον πληθωρισμό.

Ως αποτέλεσμα, η μόνη κεντρική τράπεζα προηγμένης οικονομίας που αύξησε τα επιτόκια από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 ήταν η Norges Bank της Νορβηγίας, η οποία αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της από το μηδέν στο 0,25% στις 24 Σεπτεμβρίου. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι πρόσθετη αύξηση επιτοκίου είναι πιθανή τον Δεκέμβριο και ότι το επιτόκιο πολιτικής του θα μπορούσε να φτάσει το 1,7% προς το τέλος του 2024, αυτό είναι απλώς μια απόδειξη της ακραίας απροθυμίας των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής να εφαρμόσουν το είδος των αυξήσεων επιτοκίων που απαιτούνται για την επίτευξη πληθωρισμού 2%.

Η συντριπτική απροθυμία των κεντρικών τραπεζών να ακολουθήσουν πολιτικές επιτοκίων και ισολογισμού συμβατές με τους στόχους τους για τον πληθωρισμό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Στα χρόνια μεταξύ της έναρξης της Great Moderation στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και της οικονομικής κρίσης του 2007-08, οι κεντρικές τράπεζες προηγμένης οικονομίας απέτυχαν να δώσουν επαρκή βαρύτητα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απώλεια όλων των εποπτικών και ρυθμιστικών εξουσιών από την Τράπεζα της Αγγλίας όταν της χορηγήθηκε λειτουργική ανεξαρτησία το 1997.

Το αποτέλεσμα ήταν μια οικονομική καταστροφή και μια σοβαρή κυκλική ύφεση. Επιβεβαιώνοντας τη λογική του «μία φορά δαγκώθηκε, δύο φορές ντροπαλή», οι κεντρικές τράπεζες απάντησαν στη συνέχεια στην πανδημία του COVID-19 ακολουθώντας πρωτοφανώς επιθετικές πολιτικές για να διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αλλά ξεπέρασαν επίσης κατά πολύ τα απαιτούμενα, αποσύροντας όλα τα μέτρα πολιτικής για να στηρίξουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Οι κεντρικές τράπεζες είχαν δίκιο που έδωσαν προτεραιότητα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έναντι της σταθερότητας των τιμών, θεωρώντας ότι η ίδια η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη σταθερότητα τιμών (και για τον άλλο στόχο ορισμένων κεντρικών τραπεζών, την πλήρη απασχόληση). Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ειδικά με ιδιωτική και δημόσια μόχλευση τόσο υψηλή όσο είναι σήμερα, θα μείωνε το κόστος της επίμονης υπέρβασης του στόχου για τον πληθωρισμό. Προφανώς, πρέπει να αποφευχθούν οι πολύ υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού, διότι και αυτοί μπορούν να γίνουν πηγή χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Αλλά αν η πρόληψη μιας οικονομικής καταστροφής απαιτεί μερικά χρόνια υψηλού μονοψήφιου πληθωρισμού, η τιμή αξίζει τον κόπο.

Ελπίζω (και αναμένω) ότι οι κεντρικές τράπεζες – ιδίως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ – είναι έτοιμες να ανταποκριθούν κατάλληλα εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ παραβεί το «ανώτατο όριο του χρέους» της στις 18 Οκτωβρίου. Μια πρόσφατη μελέτη του Mark Zandi της Moody’s Analytics καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια χρεοκοπία κρατικού χρέους των ΗΠΑ θα μπορούσε να καταστρέψει έως και έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και να εξαφανίσει έως και 15 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον ιδιωτικό πλούτο των ΗΠΑ. Αυτή η εκτίμηση μου φαίνεται αισιόδοξη. Εάν η χρεοκοπία του κράτους παραταθεί, το κόστος θα ήταν πιθανώς πολύ υψηλότερο.

Σε κάθε περίπτωση, μια χρεοκοπία του κράτους των ΗΠΑ θα είχε επίσης δραματικό και καταστροφικό παγκόσμιο αντίκτυπο, πλήττοντας τόσο τις προηγμένες οικονομίες όσο και τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές. Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ κατέχεται ευρέως παγκοσμίως και το δολάριο ΗΠΑ παραμένει το βασικό αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως.

Ακόμη και χωρίς μια αυτοπροκαλούμενη πληγή, όπως η αποτυχία του Κογκρέσου των ΗΠΑ να αυξήσει ή να αναστείλει το ανώτατο όριο του χρέους, η οικονομική ευθραυστότητα είναι διαδεδομένη στις μέρες μας. Οι ισολογισμοί των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών και των κυβερνητικών ισολογισμών έχουν αυξηθεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ αυτόν τον αιώνα, καθιστώντας και τους τέσσερις τομείς πιο ευάλωτους σε χρηματοοικονομικούς κλυδωνισμούς.

Οι κεντρικές τράπεζες είναι οι μόνοι οικονομικοί παράγοντες που είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις χρηματοδότησης και ρευστότητας της αγοράς που αποτελούν πλέον μέρος της νέας κανονικότητας. Δεν υπάρχει αρκετή ανθεκτικότητα στους ισολογισμούς των μη κεντρικών τραπεζών για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά πώλησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων ή η καταστροφή σε εμπορικές τράπεζες ή άλλα συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν ρευστοποιήσιμες υποχρεώσεις και μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό ισχύει τόσο στην Κίνα όσο και στις ΗΠΑ, την ευρωζώνη, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η φούσκα των ακινήτων της Κίνας -και το χρέος των νοικοκυριών που είναι εξασφαλισμένο έναντι αυτής- είναι πιθανό να εκραγεί αργά ή γρήγορα. Η επικίνδυνα χρεωμένη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Evergrande θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο καταλύτης. Αλλά ακόμα κι αν οι κινεζικές αρχές καταφέρουν να αποτρέψουν μια πλήρη οικονομική κατάρρευση, μια βαθιά και επίμονη οικονομική ύφεση θα ήταν αναπόφευκτη. Προσθέστε σε αυτό μια αξιοσημείωτη πτώση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της Κίνας (λόγω δημογραφικών στοιχείων και πολιτικών εχθρικών προς τις επιχειρήσεις), και η παγκόσμια οικονομία θα έχει χάσει έναν από τους κινητήρες της.

Σε όλες τις προηγμένες οικονομίες (και σε πολλές αναδυόμενες αγορές), τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, ιδίως μετοχές και ακίνητα, φαίνεται να είναι σημαντικά υπερτιμημένα, παρά τις πρόσφατες μικρές διορθώσεις. Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί αυτό το συμπέρασμα είναι να πιστέψουμε ότι τα μακροπρόθεσμα πραγματικά επιτόκια σήμερα (τα οποία είναι αρνητικά σε πολλές περιπτώσεις) βρίσκονται ή κοντά στις θεμελιώδεις αξίες τους. Υποψιάζομαι ότι τόσο το μακροπρόθεσμο πραγματικό ασφαλές επιτόκιο όσο και τα διάφορα ασφάλιστρα κινδύνου μειώνονται τεχνητά από παραμορφωμένες πεποιθήσεις και διαρκείς φούσκες, αντίστοιχα. Αν ναι, οι σημερινές αποτιμήσεις κινδύνου-περιουσιακών στοιχείων είναι εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα.

Όποτε πραγματοποιηθούν οι αναπόφευκτες διορθώσεις τιμών, οι κεντρικές τράπεζες, οι εποπτικές αρχές και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τα υπουργεία Οικονομικών για να περιορίσουν τη ζημιά στην πραγματική οικονομία. Θα χρειαστεί σημαντική απομόχλευση και από τους τέσσερις τομείς (νοικοκυριά, μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κυβερνήσεις) για τη μείωση της χρηματοοικονομικής ευπάθειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Η τακτική αναδιάρθρωση του χρέους, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους σε αρκετές ιδιαίτερα ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να ενταχθεί στην καθυστερημένη αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας.

Οι κεντρικές τράπεζες, που ενεργούν ως δανειστές έσχατης ανάγκης (LLR) και διαπραγματευτές της τελευταίας ανάγκης (MMLR), θα είναι για άλλη μια φορά το λυχνάρι σε μια χαοτική ακολουθία γεγονότων. Η συμβολή τους στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Οι στόχοι του πληθωρισμού 2% και της μέγιστης απασχόλησης μπορούν να περιμένουν, αλλά η χρηματοπιστωτική σταθερότητα όχι. Δεδομένου ότι οι πράξεις LLR και MMLR διεξάγονται στη ζώνη του λυκόφωτος μεταξύ έλλειψης ρευστότητας και αφερεγγυότητας, αυτές οι δραστηριότητες της κεντρικής τράπεζας έχουν χαρακτηριστικά σχεδόν φορολογικά χαρακτηριστικά. Έτσι, η κρίση που τώρα περιμένει στην γωνία θα μειώσει αναπόφευκτα την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Willem H. Buiter is an adjunct professor of international and public affairs at Columbia University.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org