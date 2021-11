Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα δωρεάν live digital sessions του Empowered

HORECA EMPOWERED: Upskilling για τους εργαζόμενους στον κλάδο HoReCA

Στο πλαίσιο του HORECA EMPOWERED υλοποιούνται δωρεάν live εκπαιδεύσεις και σεμινάρια για τους εργαζόμενους του κλάδου της εστίασης και του τουρισμού που θέλουν να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να αναδειχθούν στον κλάδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Coffee Expert trainings, από τον Costa Coffee Expert, Σάββα Πετρούτσο, Bartender Coaching από τον ιδιοκτήτη της Bar Solutions, Σπύρο Κερκύρα, Restaurant Management training από τον Γιάννη Ζερμπίνο, Restaurant Manager στο Meraki Riyadh στη Σαουδική Αραβία, Εκπαίδευση σωστής διαχείρισης στην εξυπηρέτηση VIP πελατών, από τον Νίκο Εγγλεζόπουλο, Villas Manager του Aman Zoe, Luxury Hotel & Resort αλλά και Δεξιότητες & Γνώσεις ενός σύγχρονου Receptionist, από τη Γενική Διευθύντρια του BCA College, Χριστίνα Κωνσταντινίδου.

Μπορείτε να εγγραφείτε στα HoReCa Empowered Live Digital Sessions εδώ

YOUTH EMPOWERED: Ενδυνάμωση και καθοδήγηση για νέους 18-30 ετών

Το πρόγραμμα YOUTH EMPOWERED μέσα από τον νέο κύκλο δωρεάν live digital session προσφέρει εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενδυνάμωση σε βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διεκδικήσουν οι νέοι άμεσα και με επιτυχία τη θέση τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Interview Skills, από την Κωνσταντίνα Γρηγορίου, Hiring Solutions Manager του Kariera.gr, που αποτελεί το Νούμερο 1 HUB για την απασχόληση στην Ελλάδα, e-commerce training, από τη Διδάκτορα Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ & Πρόεδρο Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Κατερίνα Φραϊδάκη, Διαχείριση Εργασιακού Άγχους από τη Βέρα Λαζανάκη, Ψυχολόγο & Υποψήφια Διδάκτορα Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς ΟΠΑ, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγορών & Επιχειρήσεων, από τον καθηγητή Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νικόλαο Κυριαζή, Soft Skills και δεξιότητες του Μέλλοντος στην αγορά εργασίας από τους Γιώργο Μπελεσιώτη, Υπεύθυνο Τμήματος Ψυχομετρικών Εργαλείων | Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, M.Sc. και Σπύρο Μιχαλούλη, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, M.Sc. – Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης και Συνιδρυτή της Orientum.

Μπορείτε να εγγραφείτε στα Youth Empowered Live Digital Sessions εδώ

WOMEN EMPOWERED: Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Στα ανανεωμένα live digital sessions του Women Empowered, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα γύρω από την γυναικεία επιχειρηματικότητα και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον Μη Κερδοσκοπικό οργανισμό Mexoxo και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), περιλαμβάνει: γνωριμία με την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα, από την AR/VR Product Lead της Google, Μαρίλη Νίκα, πάνελ από υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών Coca-Cola Τρία Έψιλον, Vodafone και Teleperformance (Κωνσταντίνα Κώτσια – Employer Brand & Culture Programs Manager- GR/CY CC3E, Κατερίνα Αγορογιάννη – D & I Ambassador- Vodafone & Νικόλαος Φουρτζής – Corporate Communications & CSR – Teleperformance) που θα συζητήσουν για την Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο, το session για τον τουρισμό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της AQ Strategy, Γιάννη Τσάκαλο, που θα μας αναλύσει πως η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων, τις ιδρύτριες του Nannuka, Λέλα Δρίτσα και Νάταλι Λεβή, που θα μοιραστούν την ιστορία της επιτυχημένης τους Start Up, καθώς και το σεμινάριο γυναικείας ενδυνάμωσης Break Your Ceiling από την Ιδρύτρια της Mexoxo, Ελπίδα Κόκκοτα. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Μπορείτε να εγγραφείτε στα Women Empowered Live Digital Sessions εδώ