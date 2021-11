Το TPLF κατηγορεί τον ομοσπονδιακό στρατό της Αιθιοπίας πως βομβάρδισε αμάχους στο Τιγκράι

Ο ομοσπονδιακός στρατός της Αιθιοπίας εξαπέλυσε νέα αεροπορική επίθεση εναντίον της βόρειας επαρχίας Τιγκράι, κατήγγειλε εκπρόσωπος του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF) χθες Κυριακή, καθώς ο εμφύλιος πόλεμος στη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής δεν σταματά να επιδεινώνεται.

Ο εκπρόσωπος του TPLF Γκετάτσου Ρέντα ανέφερε μέσω Twitter ότι τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος του στρατού επιτέθηκε σε κατοικημένη περιοχή στη Μεκέλε, την πρωτεύουσα της Τιγκράι, περί τη 01:00 χθες Κυριακή (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

«Είναι πλέον χαρακτηριστική μέθοδος» του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Άμπι Άχμεντ να «βάζει στο στόχαστρο κατοικημένες περιοχές στην Τιγκράι οποτεδήποτε οι δυνάμεις του υφίστανται βαριά ήττα στο πεδίο της μάχης», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Μετώπου.

The dying Regime in #Addis conducted a drone attack in a residential area in #Mekelle around 1:am. It’s become an unmistakable pattern for #Abiy to target residential quarters in #Tigray whenever his forces are dealt a harsh blow in the battlefield.#TigrayShallPrevail!

— Getachew K Reda (@reda_getachew) November 20, 2021