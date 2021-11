Eurobank – Απέσπασε βραβείο ως η καλύτερη ψηφιακή τράπεζα για καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη

Το βραβείο της “Best Consumer Digital Bank in Western Europe for 2021” (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη για το 2021) απέσπασε η Eurobank, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, από το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Eurobank αναδείχθηκε επίσης “Best Consumer Online Product Offerings in Western Europe for 2021” (Η Τράπεζα με τα Καλύτερα Προσφερόμενα Online Προϊόντα για Καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη για το 2021), καθώς και “Most Innovative Consumer Digital Bank in Western Europe 2021” (Η πιο Καινοτόμος Ψηφιακή Τράπεζα για Καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη για το 2021) και είναι η μοναδική ελληνική συστημική τράπεζα που απέσπασε φέτος τριπλή διάκριση, σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, από το διεθνούς κύρους περιοδικό.

Στη φετινή τελετή βράβευσης που έγινε διαδικτυακά, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, η Τράπεζα εκπροσωπήθηκε από την κα Όλγα Χαραλαμπίδη και τον κ. Σπύρο Μπεθάνη, επικεφαλής Group Digital Channels και Omni Channel Customer Experience Platforms, αντίστοιχα.

Στρατηγική

Η αναγνώριση αυτή, σε μια ακόμη δύσκολη χρονιά, εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων σε επίπεδο εξυπηρέτησης που έχει προκαλέσει η υγειονομική κρίση, δικαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική της EUROBANK να επενδύει, διαρκώς, στην αναβάθμιση της ψηφιακής της παρουσίας με μια Phygital προσέγγιση, που επιδιώκει την αξιοποίηση της τεχνολογίας σε απόλυτη ισορροπία με τον ανθρώπινο παράγοντα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Διαρκής στόχος, στο πλαίσιο του στρατηγικού, επιχειρησιακού σχεδιασμού της Τράπεζας για την EUROBANK 2030, είναι η προσφορά αξιόπιστων, καινοτόμων, προσωποποιημένων, εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, προκειμένου ο πελάτης να μπορεί να εξυπηρετείται 24/7 από όπου επιθυμεί, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης και την υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της. Οι πελάτες εξυπηρετούνται στην πλειοψηφία τους από τα ψηφιακά κανάλια, εκτελώντας 93% των μεταφορών και πληρωμών ηλεκτρονικά.

Κάθε χρόνο το περιοδικό Global Finance επιλέγει τα καλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως και οι διακρίσεις συνιστούν αξιόπιστο δείκτη αναγνώρισης των βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο. Οι νικητές επιλέχθηκαν από συμμετοχές που αξιολογήθηκαν από μια παγκόσμιας κλάσης επιτροπή κριτών και τους συντάκτες του Global Finance. Ανάμεσα στα βασικά κριτήρια για την επιλογή των νικητών και την απονομή των διακρίσεων είναι η ισχυρή στρατηγική στην προσέλκυση πελατών μέσω ψηφιακών εφαρμογών και η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών, η ανάπτυξη του πελατολογίου που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων (ψηφιακό πελατολόγιο), ο επιτυχημένος σχεδιασμός και η λειτουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σχεδιασμός του e-Banking

H Eurobank ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, για την Omnichannel προσέγγιση στον σχεδιασμό και υλοποίηση του e-Banking και του Eurobank Mobile App, τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες που ακολουθεί, καθώς και την πληθώρα δυνατοτήτων που διατίθενται μέσω κινητών συσκευών (Single app Strategy). Αναδείχθηκαν επίσης:

– Η online απόκτηση προϊόντων, με πιο πρόσφατη την απόκτηση του καταναλωτικού δανείου Fast Loan και από το κινητό, μέσω της εφαρμογής Eurobank Mobile App.

– Το πλήθος των διαθέσιμων συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα ηλεκτρονικά κανάλια -και οι οποίες ανέρχονται σε 1.800-, οι δυνατότητες μεταφοράς χρημάτων με χρήση μόνο του αριθμού κινητού τηλεφώνου, και αυτές με άμεση εκτέλεση, καθώς και οι ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακών πορτοφολιών. Να σημειωθεί πως η EUROBANK σήμερα παρέχει τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών από τα ψηφιακά πορτοφόλια Apple Pay, Google Pay™ και Garmin Pay.

– Η διαχείριση καρτών EUROBANK μέσω της υπηρεσίας Cards Control, οι μηχανισμοί που διαθέτει η Τράπεζα για ασφαλείς συναλλαγές και η δυνατότητα ελέγχου προϊόντων, ακόμη και από άλλες τράπεζες, μέσω της υπηρεσίας Account Aggregation. Να σημειωθεί ότι η EUROBANK παρέχει και τη δυνατότητα χρήσης προϊόντων από άλλες τράπεζες μέσω της υπηρεσίας Payment Initiation.

Η διαρκής παρουσία της EUROBANK, ανάμεσα στις κορυφαίες τράπεζες στον κόσμο ως προς τη δημιουργία και παροχή ψηφιακών λύσεων, αναδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδει η Τράπεζα στην παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις ψηφιακές της εφαρμογές, προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών της και να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία τους σε ένα απολύτως ασφαλές συναλλακτικό περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση.