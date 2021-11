Η γνώμη του γραφείου Προϋπολογισμου της Βουλης για τον Προϋπολογισμό 2022

Η Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2022 παρουσιάζει οριακές αλλαγές σε σχέση με το Προσχέδιο. Ο εκτιμώμενος ρυθμός μεγέθυνσης του τρέχοντος έτους έχει αυξηθεί στο 6,9% (έναντι 6,1% στο Προσχέδιο), ενώ η πρόβλεψη για το 2022 έχει παραμείνει αμετάβλητη στο 4,5%. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία, για το 2022 προβλέπεται μια αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2021 κατά 5 δις (έναντι 4,6 δις στο Προσχέδιο) και μια μείωση δαπανών κατά 4,65 δις (έναντι 6,35 δις στο Προσχέδιο). Κατά συνέπεια, η έκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής του 2022 (σε όρους ESA) περιορίζεται στα 9,66 δις (5,7% του ΑΕΠ) έναντι 10,98 δις (6,3% του ΑΕΠ) του Προσχεδίου, και το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2022 (πάντα σε όρους ESA) αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα 2,68 δις (1,4% του ΑΕΠ) έναντι 2,03 δις (1,1% του ΑΕΠ) που προέβλεπε το Προσχέδιο.

Πίνακας 1. Βασικά δημοσιονομικά μεγέθη και μεταβολές 2020-22 (εκατ. ευρώ και % ΑΕΠ)

Ετήσια μεγέθη Μεταβολές 2020 2021 2022 2020-21 2021-22 Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης(μη ενοποιημένα) 110.836 114.838 119.845 4.002 5.007 Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης(μη ενοποιημένες) 127.510 131.911 127.261 4.401 -4.650 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα -16.674 -17.073 -7.416 -399 9.657 % ΑΕΠ -10,1% -9,6% -4,0% 0,5% 5,7% Ενοποιημένοι τόκοι 4.948 4.728 4.736 -220 8 Πρωτογενές αποτέλεσμα ESA -11.726 -12.345 -2.680 -619 9.665 % ΑΕΠ -7,1% -7,0% -1,4% 0,1% 5,5% Προσαρμογές ενισχυμένηςεποπτείας -1.309 -537 384 772 921 Πρωτογενές αποτέλεσμα ενισχυμένης εποπτείας -13.035 -12.882 -2.296 153 10.586 % ΑΕΠ -7,9% -7,3% -1,2% 0,6% 6,0% - Πίνακες 3.2 και 3.3 Εισηγητικής Έκθεσης

Όπως επισημαίναμε και στη Γνώμη μας για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού, η υλοποίηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μεγεθών εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες που προέρχονται από την ανησυχητική εξέλιξη της πανδημίας (με τη χώρα μας να παραμένει στις χειρότερες ευρωπαϊκές θέσεις όσον αναφορά τις υγειονομικές επιπτώσεις και την πορεία των εμβολιασμών), τις ενδεχόμενες μόνιμες απώλειες της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, το βαθμό ικανότητας των φορολογούμενων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και, τέλος, την πιθανότητα μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων.

Το πρόσθετο στοιχείο που περιλαμβάνει η Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2022 είναι η πλήρης παρουσίαση των δημοσίων δαπανών σε όρους προγραμμάτων και λειτουργικής ταξινόμησης (Classification of the Functions of Government – COFOG).

Διάγραμμα 1: Κατανομή δημοσίων δαπανών με ταξινόμηση COFOG (% συνόλου δαπανών)



- Πίνακας 2.2 Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού 2022

Η ταξινόμηση αυτή, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 της Εισηγητικής Έκθεσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την κατανομή των δημόσιων πόρων μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων, και προσφέρει μια τεκμηρίωση που μπορεί να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής συζήτησης για το Προϋπολογισμό.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της παρουσίασης των επιδόσεων του Προϋπολογισμού έτους 2022 για όλους τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης αποτελεί θετική εξέλιξη. Αυτό διότι θα βοηθήσει ώστε στα επόμενα έτη να διαμορφωθούν νέοι κανόνες ψήφισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του Προϋπολογισμού ώστε να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους οι δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους δημόσιους πόρους. Επιπλέον, η σταδιακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό θα βοηθήσει στην απεικόνιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προγραμμάτων και δράσεων των δημόσιων πολιτικών.