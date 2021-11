Στις ΗΠΑ εμβολιάστηκε πάνω από το 90% των λειτουργών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Πάνω από το 90% των ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών είχαν λάβει ως χθες Δευτέρα τουλάχιστον μια δόση εμβολίου για την COVID-19, όπως ήταν υποχρέωσή τους, γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος την ημέρα εξέπνεε η προθεσμία για αυτό.

«Το 95% των 3,5 εκατομμυρίων υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εκπληρώνει αυτή την υποχρέωση και το 90% έχει ήδη εμβολιαστεί» με τουλάχιστον μια δόση, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζεφ Ζάιεντς, ο συντονιστής του αγώνα εναντίον της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στην αμερικανική προεδρία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, διευκρίνισε ότι η διαφορά του 5% αναλογεί στους ανθρώπους που ζήτησαν να εξαιρεθούν και το αίτημά τους είτε έχει εγκριθεί ή βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την 9η Σεπτεμβρίου εκτελεστικό διάταγμα το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόμενους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να εμβολιαστούν κατά της COVID-19 ή να υποβάλλονται σε τακτικά τεστ για τον SARS-CoV-2.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε προθεσμία ως την 22η Νοεμβρίου στους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς να συμμορφωθούν προς αυτή τη νέα υποχρέωση υγειονομικής φύσης.

Το προσωπικό της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI, έχει συμμορφωθεί κατά το 99%, διευκρίνισε ο κ. Ζάιεντς, ενώ αυτό της εφορίας, του IRS, κατά το 98%, με «σχεδόν το 25% των υπαλλήλων της να εμβολιάζονται μετά την ανακοίνωση του προέδρου», όπως τόνισε.

‘Vaccination requirements work’ — Here are some of the latest stats on federal worker compliance of COVID-19 vaccinate mandates, including 98% of IRS employees and 99% at the FBI pic.twitter.com/FH336vd0s8

