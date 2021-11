Β. Κικίλιας: Πρωτοβουλία Digital Nomads με αφετηρία Ερμούπολη, Ηράκλειο, Καλαμάτα

Την έναρξη της πρωτοβουλίας Digital Nomads (Ψηφιακοί Νομάδες) ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού , Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική́ Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

«Αρκετοί επισκέπτες έμειναν το χειμώνα στα νησιά μας ή σε άλλους προορισμούς και δούλεψαν εξ αποστάσεως μέσα από τον υπολογιστή τους. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο trend, οι Digital Nomads ή Ψηφιακοί Νομάδες. Είναι ένα κομμάτι της πίτας που θα θέλαμε στη χώρα, καθώς ενισχύει κατά κύριο λόγο τον off-season τουρισμό» τόνισε.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας, η πρωτοβουλία Digital Nomads θα ξεκινήσει πιλοτικά σε πρώτη φάση στις πόλεις Ερμούπολη, Ηράκλειο και Καλαμάτα, σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, καταρχάς με τη Wind, και με άλλες εταιρείες αργότερα.

«Οι εταιρείες θα δίνουν καλύτερα πακέτα σύνδεσης στο Internet. Εμείς αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συνεργαστούμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να έχουμε καταλύματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να μπορούν οι άνθρωποι να οργανώνουν τη ζωή τους εκεί που θα διαμένουν. Και αυτό ως συνεργασία έρχεται να πιστωθεί στη στρατηγική μας για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου» υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού.

«Δεν είναι η μοναδική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε. Αλλά είναι μία απόδειξη του τι σημαίνει βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και δίνουμε τη δυνατότητα να ανοίξει η βεντάλια του τουριστικού προϊόντος και με έναν άλλο, διαφορετικό τρόπο» επισήμανε.

«Εθνική υπόθεση ο Τουρισμός – Αυξημένες οι προοπτικές»

Κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι ο ελληνικός Τουρισμός είναι περισσότερο από ποτέ μια εθνική υπόθεση και έχει τεράστιες δυνατότητες και αυξημένες προοπτικές.

«Είναι μια εθνική υπόθεση, γιατί τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ως χώρα ανάγκη να είμαστε πρωταθλητές στον Τουρισμό. Ένα στα 4 ευρώ της ελληνικής οικονομίας, το 25% δηλαδή του ΑΕΠ, έρχεται έμμεσα ή άμεσα από τον Τουρισμό μας.

Εξάλλου, για εμάς στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πίσω από αυτά τα δεδομένα, βρίσκονται οι Έλληνες. Οι Έλληνες που επιχειρούν στο τουριστικό προϊόν και φιλοξενούν τους επισκέπτες μας. Οι Έλληνες που μεταφέρουν τους ταξιδιώτες, αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους το εμπόριο, τη μεταποίηση, την εστίαση, και πολλούς ακόμα κλάδους της ελληνικής οικονομίας που τρέφονται από το τουριστικό προϊόν» σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού, χαρακτηρίζοντας «εθνική υπόθεση για την πατρίδα μας να είναι το 2022 έτος ορόσημο για τον ελληνικό Τουρισμό».

Ο κ. Κικίλιας έθεσε τους 4 πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής για τον Τουρισμό: την αναβάθμιση των υποδομών, τη δημιουργία task force crisis management, την ψηφιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και το upskilling και reskilling, δηλαδή την αναμόρφωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

«Με βάση αυτούς τους 4 πυλώνες θα κινηθούμε για να πετύχουμε τους μικρούς και μεγάλους μας στόχους. Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη διάχυση των επισκεπτών μας σε όλη τη χώρα, ειδικά σε νέες και ανεξερεύνητες γωνιές της πατρίδας μας, την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, την ανάδειξη της κρουαζιέρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βιωσιμότητα του τουρισμού» δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού Τουρισμού ετοιμάζεται χειμερινή καμπάνια για την ύπαιθρο, για τις χειμερινές τουριστικές περιοχές, τα βουνά, για την απαράμιλλη ομορφιά που έχουν όλες οι περιφέρειες και για το city break σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Η μοναδικότητα του τουριστικού προϊόντος είναι το ισχυρό μας brand. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο τουρισμός, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, είναι στον αυτόματο πιλότο.

Χρειάζεται σκληρή και ομαδική δουλειά από όλους, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι το 2022 θα είναι η χρονιά που θα απογειωθεί ο ελληνικός Τουρισμός».

«Η κρουαζιέρα μπορεί να φέρει υπερπολλαπλάσια έσοδα»

Ο υπουργός Τουρισμού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση του κλάδου της κρουαζιέρας, χαρακτηρίζοντάς τον ένα τεράστιο κομμάτι του παγκόσμιου τουριστικού προϊόντος, που μπορεί να αποφέρει στη χώρα υπερπολλαπλάσια έσοδα.

«Είμαστε από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο, όχι όμως με τα ανάλογα έσοδα. Δικαιούμαστε να έχουμε μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, καθώς έχουμε πλέον home port το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το εξαιρετικό αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έχουμε αύξηση ήδη πάνω από 250% των δρομολογίων κρουαζιέρας από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχουμε εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες, γαστρονομικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, οινοποιεία» τόνισε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι έπειτα από τη χθεσινή του συνάντηση με τη νέα γενική διευθύντρια για την Ευρώπη της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) Marie-Caroline Laurent, η κρουαζιέρα για πρώτη φορά θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου.

«Όταν λέμε να μεγαλώσουμε το τουριστικό προϊόν σε χρόνο, το εννοούμε στην πράξη. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι να είναι η άνοιξη» είπε ο υπουργός Τουρισμού.

To Συνέδριο «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική́ Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα από τη Next is Now και τη Dome Consulting.