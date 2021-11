ΗΠΑ: Η Τζιλ Μπάιντεν υποδέχθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και κήρυξε την έναρξη της εορταστικής περιόδου – Δείτε βίντεο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, κήρυξε την έναρξή της εορταστικής περιόδου στην Ουάσιγκτον την Δευτέρα, υποδεχόμενη το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου.

Το φετινό δέντρο — ένα έλατο Fraser 18,5 ποδιών (5,6 μέτρων) — προέρχεται από το Τζέφερνσον της Βόρειας Καρολίνας. Η εκδήλωση καλωσορίσματος του Λευκού Οίκου το απόγευμα της Δευτέρας είναι μια παράδοση 56 ετών στις ΗΠΑ.

Το δέντρο έφτασε στη Στοά του Λευκού Οίκου σε μια στολισμένη άμαξα την οποία οδηγούσαν δύο άλογα Clydesdale — ο Ben και ο Winston — που ήταν στολισμένα με ασημένιες καμπάνες και με χάρτινα χριστουγεννιάτικα δέντρα στη χαίτη τους.

‘Tis the season 🎄 @FLOTUS welcomes the Official White House Christmas Tree. pic.twitter.com/Y6ayoD5Dli

Ένα συγκρότημα έπαιξε κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των “Oh, Christmas Tree” και “Oh, Come All Ye Faithful”, καθώς παραδόθηκε το δέντρο.

«Είναι όμορφο — είναι υπέροχο, στην πραγματικότητα», είπε στους δημοσιογράφους η πρώτη κυρία που φορούσε ένα κόκκινο παλτό και ένα λευκό φόρεμα.

Join me and a D.C. @NationalGuard family to receive the 2021 White House Christmas Tree here at the @WhiteHouse! https://t.co/cBloEQFP2s

— Jill Biden (@FLOTUS) November 22, 2021