Σάλος με δύο αστυνομικούς στο Λονδίνο που δημοσίευσαν φωτογραφίες δολοφονημένων γυνακών μιλώντας για «πεθαμένα πουλιά»

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στους κόλπους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, πυροδοτώντας την οργή του κόσμου. Κύμα θυμού έχει σκάσει στα κοινωνικά δίκτυα για δύο αστυνομικούς που εξέθεσαν δημοσίως φωτογραφίες των δολοφονημένων αδερφών Μπίμπα Χένρι και Νικόλ Σμάλμαν, δίνοντας μάλιστα, σε γραπτό μήνυμα, στα θύματα τον απαράδεκτο προσδιορισμό «πεθαμένα πτηνά».

Οι αστυνομικοί αφότου παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη, παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος Τζέιμι Λούις και ο 47χρονος Ντενίζ Τζέιφερ χρησιμοποίησαν προσβλητικό χαρακτηρισμό όταν έστειλαν μηνύματα σε ομαδικές συνομιλίες στο WhatsApp με τις φωτογραφίες των δολοφονημένων γυναικών, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν σε θάμνους στο Fryent Country Park, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

NEW: Two Met police officers who took crime scene photos and described murdered sisters Bibaa Henry and Nicole Smallman – Black women – as “dead birds” on social media have been sacked following a tribunal. Their names are Deniz Jaffer (L) and Jamie Lewis (R). pic.twitter.com/kgVKdmkvlr

— Nadine White (@Nadine_Writes) November 24, 2021