Ανθίζει η επιχειρηματική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ

Την εκτίμηση ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, η Ελλάδα και το Ισραήλ βιώνουν εντονότερα τα οφέλη που προέκυψαν από τη συνειδητή επένδυσή τους στη διμερή συνεργασία, διατύπωσε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Λάζαρος Σεφιχά.

Μιλώντας από το βήμα επιχειρηματικού φόρουμ, που διοργανώνει στην πόλη το Τμήμα Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ισραηλινο-ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο κ. Σεφιχά σημείωσε ότι η σημαντική συνεργασία των δύο χωρών εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα: στο πολιτικό επίπεδο, στα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, στον τουρισμό και το real estate, που έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, στις αξιοσημείωτες εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων, που μπήκαν στην ισραηλινή αγορά για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, στα κοινοπρακτικά σχήματα στους κλάδους της ενέργειας και της αγροτικής παραγωγής, αλλά και στο πεδίο των νεοφυών επιχειρήσεων, που διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής.

«Η ανθηρή διμερής συνεργασία, που εδράζεται πάνω στην άποψη ότι το Ισραήλ δεν είναι απλά μια γειτονική χώρα, αλλά ένας στρατηγικός εταίρος για την Ελλάδα, επιτρέπει τη δημιουργία πρόσθετων συνεργιών με την Κύπρο και άλλες χώρες της περιοχής» υπογράμμισε ο κ. Σεφιχά και αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με τον δήμο Θεσσαλονίκης πάνω σε εγχειρήματα όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, για το οποίο εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα προβάλλει απλά την τραγική και πολύπλευρη ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη, αλλά θα προωθήσει ενεργά και τον διαρκή αγώνα κατά του μίσους και του αντισημιτισμού.

«Η εβραϊκή παρουσία στην πόλη συνδέεται με την ιστορία της από ιδρύσεώς της πριν από περίπου 23 αιώνες. Η Θεσσαλονίκη ήταν κυριολεκτικά η καρδιά χιλιάδων Εβραίων, ιδίως μετά το 1492, όταν εκδιώχθηκαν από την Ισπανία και με τον χρόνο ανέπτυξαν στη Θεσσαλονίκη ένα εβραϊκό κέντρο πρώτης τάξης και μια μεγάλη και σημαντική κοινότητα, από τις σημαντικότερες της εβραϊκής διασποράς», σημείωσε.

Η Θεσσαλονίκη να γίνει ηγέτιδα στην προσέλκυση ψηφιακών νομάδων

Εμφανής σχεδόν σε κάθε κλάδο και επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πλέον η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως επισήμανε ο διευθυντής του Ισραηλινο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, Κόμπι Μπάιτον. Πρόσθεσε ότι ως φορέας, το επιμελητήριο, μαζί με τους εταίρους του, το Ελληνο-ισραηλινό Επιμελητήριο, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να στηρίξει συνεργασίες και επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να συνεχιστούν.

«Δεν νομίζω πως είναι παράξενο ότι το logo της Αθήνας είναι “so many opportunities, one city” (τόσο πολλές ευκαιρίες, μία πόλη), ενώ της Θεσσαλονίκης είναι “so many opportunities (stories), one heart” (τόσο πολλές ευκαιρίες/ιστορίες, μια καρδιά). Προσωπικά πηγαίνω πρώτα με την καρδιά», είπε, ενώ πρόσθεσε πως σε μια περίοδο που η Ελλάδα εξελίσσεται σε προορισμό για ψηφιακούς νομάδες, η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι ηγέτιδα σε αυτό, λόγω των “vibes” (“δονήσεων”) της πόλης.

Η ελληνο-ισραηλινή συνεργασία και το «άγιο δισκοπότηρο» της επιχειρηματικότητας

Σε πιο προηγμένους και εκλεπτυσμένους τομείς, οι οποίοι στο άμεσο μέλλον θα αποτελέσουν το «άγιο δισκοπότηρο» της επιχειρηματικής αναζήτησης, επεκτείνεται πλέον η επιχειρηματική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας του Ελληνο-Ισραηλινού Επιμελητηρίου Τζόνι Μοδιάνο, υπενθυμίζοντας ότι το διμερές εμπόριο των δύο χωρών -χωρίς να συνυπολογίζονται το G2G (διακυβερνητικές συνεργασίες), η ενέργεια και ο τουρισμός- πλησιάζει σε αξία το 1 δισ. ευρώ.

Όπως είπε, οι δύο χώρες συνεργάζονται ήδη επιχειρηματικά σε πολλούς παραδοσιακούς κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία ή τα δομικά υλικά, επί σειρά ετών, αλλά σήμερα προχωρούν σε συνεργασίες σε πιο προηγμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχείριση των υδάτων, οι βιώσιμες και «πράσινες» λύσεις. «Το Ισραήλ έχει πολλά να προσφέρει στους τομείς αυτούς, που θα είναι το άγιο δισκοπότηρο για την επιχειρηματικότητα, που πρέπει να αναζητήσουμε στο άμεσο μέλλον», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πολύτιμος εταίρος για τους Εβραίους επιχειρηματίες.

Ελλάδα, προορισμός ονείρων μετά την καραντίνα

Στη δημοφιλία της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού για τους Ισραηλινούς τουρίστες -είναι ο πρώτος προορισμός που προτιμούν- αναφέρθηκε η Τάλι Λαουφέρ, διευθύνουσα σύμβουλος του Ισραηλινού Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και Συμβούλων. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι με το που απελευθερώθηκαν οι μετακινήσεις μετά τα διαδοχικά lockdown λόγω covid-19, ήταν ξεκάθαρο για εκείνη ότι το πρώτο της ταξίδι θα γίνει στην Ελλάδα.

«Όντως το πρώτο μου ταξίδι ήταν στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική προ διμήνου. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα ξαναέρθω και νά ‘μαι» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Ισραηλινούς τουρίστες, χάρη -μεταξύ άλλων- στη γεωγραφική εγγύτητα. «Από την άλλη, δεκάδες χιλιάδες Ελληνες τουρίστες επισκέπτονται το Ισραήλ, κυρίως για θρησκευτικό τουρισμό και βιαζόμαστε να επεκτείνουμε αυτό το ενδιαφέρον και σε άλλους τομείς», τόνισε.

Κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα

Μεγάλο πεδίο επιχειρηματικών συμφερόντων, αμοιβαίων για την Ελλάδα και το Ισραήλ, «βλέπει» ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, πέραν των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών σε ζητήματα γεωπολιτικά και σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τη ασφάλεια και την άμυνα.

Το πεδίο αυτό αφορά, όπως ανέφερε, τη συνεργασία των πόλεων. «Έχω αναφερθεί πολλές φορές στο παράδειγμα του Τελ Αβίβ, ως πόλης- πρότυπου και για τη Θεσσαλονίκη και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ειδικά στον τουρισμό, τα περιθώρια είναι μεγάλα και αυτό γίνεται αντιληπτό από όλους. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί που επιλέγουν να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη για διακοπές αλλά και επιχειρηματίες που επενδύουν κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που γνωρίζουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη για την προοπτική και τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της πόλης, το βλέπουν ολοένα και περισσότεροι και ότι οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας είναι τεράστιες», υπογράμμισε.

Υπενθύμισε πως, ήδη, στη Θεσσαλονίκη έχουν εγκατασταθεί πολυεθνικές εταιρείες (Pfizer, Cisco, Deloitte), ότι το ενδιαφέρον για το Real Estate είναι ιδιαίτερα αυξημένο παρά την πανδημία κι ότι χτίζονται νέα και πολύ αξιόλογα ξενοδοχεία, παράλληλα με ένα πρόγραμμα υποδομών και αναπλάσεων.

«Επιπλέον, μεγάλα project βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης – ενδεικτικά αναφέρω το Μουσείο Ολοκαυτώματος, που θα αποτελέσει πόλο έλξης όχι μόνο για Ισραηλινούς φίλους αλλά για όλη την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Επιπλέον, η ανάπλαση της ΔΕΘ θα μετασχηματίσει το κέντρο της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο εκθεσιακό- επιχειρηματικό πόλο ανάπτυξης, ο άξονας της Αριστοτέλους θα πάρει νέα μορφή, το Μετρό θα βελτιώσει αισθητά την κινητικότητα, και το νέο αεροδρόμιο με τις πολλές απευθείας πτήσεις σε περισσότερες πόλεις του κόσμου αυξάνει σημαντικά τις τουριστικές ροές. Παράλληλα επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες -κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μια smart city- και σε αυτό οι πόλεις του Ισραήλ είναι για εμάς παράδειγμα», υπογράμμισε ο κ. Ζέρβας.

Χαιρετισμό απηύθυναν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Μαρία Καραγιάννη και ο Νίκος Σαπουντζής, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Τourism Plus, ενώ ακολούθως έγινε παρουσίαση της προοπτικής της Θεσσαλονίκης από τον project manager του Thessaloniki Convention Bureau, Δημήτρη Γανίτη και του έργου ανάπλασης του διεθνούς εκθεσιακού κέντρο της ΔΕΘ από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-Ηelexpo AE, Κυριάκο Ποζρικίδη.

Στο διμερές φόρουμ συμμετέχουν 20 Ισραηλινοί επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους -από τους κλάδους του τουρισμού και των τουριστικών ακινήτων μέχρι το real estate, τις κατασκευές, το post production οπτικού υλικού και την κυβερνοασφάλεια- οι οποίοι πραγματοποιούν συναντήσεις με εκπροσώπους ομοειδών ελληνικών επιχειρήσεων.

