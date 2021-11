Στους 27 νεκρούς ο απολογισμός των θυμάτων του ναυαγίου στη Μάγχη

Ο απολογισμός των θυμάτων του ναυαγίου πλεούμενου με μετανάστες ανοικτά του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, αναθεωρήθηκε στους 27 νεκρούς, ενώ δύο άνθρωποι διασώθηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χθες βράδυ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε σε 31 νεκρούς στο ναυάγιο αυτό. Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους ζήτσε επίσης «έκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών αρμοδίων για τη μεταναστευτική πρόκληση και δήλωσε ότι θα γίνουν όλα για να βρεθούν και να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι» αυτού του δράματος.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Ντερμανέν δήλωσε ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι διακινητές που έχουν «άμεση σχέση» με το ναυάγιο.

Πρόκειται για το χειρότερο ναυάγιο που έχει σημειωθεί στη Μάγχη από τις αρχές του έτους. Μέχρι σήμερα, συνολικά 14 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία.

At least 27 migrants trying to reach England from France died when their boat sank off the French coast. #BorisJohnson and #EmmanuelMacron agreed to step up joint prevention. They include measures to thwart the traffickers blamed for the surge in crossings. Olly Barratt reports. pic.twitter.com/vrcWP1X92T

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) November 25, 2021