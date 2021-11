Υπογραφή μνημονίου κατανόησης στη συνάντηση Δένδια με την υπουργό Εξωτερικών της Γκάνα, έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο

H προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με την ομόλογό του της Γκάνα, Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ, στην πρωτεύουσα της χώρας Άκρα.

Επί τάπητος τέθηκε, συγκεκριμένα, το πλέγμα των διμερών σχέσεων, καθώς και οι σχέσεις της ΕΕ με την Γκάνα.

«Υπέγραψα με την ομόλογό μου της Γκάνας, Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ, μνημόνιο Κατανόησης για Διμερείς Διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών» έγραψε στο Twitter ο κ.Δένδιας μετά τη συνάντηση.

