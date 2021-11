One stop shop μοντέλο ανάπτυξης υπηρεσιών real estate από τη newdeal

Για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης υπηρεσιών του real estate μιλά η πρόεδρος του δικτύου newdeal Σταυρούλα Βαμβακά. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων με πλήθος κάθετων δράσεων αξιοποίησης οικιστικών, επαγγελματικών ακινήτων, οικοπέδων αλλά και κατασκευών με την υποστήριξη της newdeal.

Σύμφωνα με την κ. Βαμβακά, πέρα από το έμπρακτο ενδιαφέρον στους πελάτες της η newdeal εστιάζει και στους συνεργάτες της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχία τους σύμφωνα και με το μότο της εταιρείας «Your success is our passion».

-Κυρία Βαμβακά, ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία των τιμών ακινήτων;

Όσοι είναι σε επαφή με οποιοδήποτε τρόπο με την αγορά θα συνηγορήσουν στο ότι οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Και εάν ρωτήσετε το λόγο, η απλή απάντηση που θα πάρετε είναι γιατί είχαν πέσει πολύ. Οι επαγγελματίες της αγοράς αναφέρουμε πολλούς τεχνικούς όρους και γράφουμε αναλύσεις για να πούμε αυτό που λέει ο καθένας μας απλός πολίτης και που στο τέλος είναι εκείνος που διαμορφώνει την αγορά. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών των ακινήτων εν μέσω πανδημίας έχει να κάνει και με τις πολιτικές στήριξης από την ΕΚΤ, από τις κυβερνήσεις που διοχέτευσαν ρευστότητα στην αγορά αλλά και με την μείωση των επιτοκίων δανεισμού για αγορά κατοικίας.

-Είστε από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που έχετε αξιοποιήσει το πρόγραμμα της Golden Visa προσελκύοντας επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Πώς εξελίσσεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα είναι ακόμη ζωντανό αλλά σε… καραντίνα! Σύντομα όμως θα επιστρέψει δυναμικά. Πράγματι, είμαστε από τις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και αντιπροσώπευση σε χώρες που υπάρχει ζήτηση για ελληνικά ακίνητα. Αυτή την εποχή έχουμε επενδυτές κυρίως από τη Μέση Ανατολή. Οι αφίξεις από την Κίνα έχουν μειωθεί, ωστόσο πουλάμε ακίνητα παρέχοντας την εμπειρία της υπόδειξης ακινήτων εξ αποστάσεως, δηλαδή με εικόνες και βιντεοκλήσεις. Οι Ισραηλίτες που επίσης είχαν σημαντικό μερίδιο στην αγορά εξακολουθούν να τοποθετούνται επιλεκτικά και περιμένουν να αναθερμανθεί η αγορά.

-Τι χρειάζεται για να πετύχει στο εξωτερικό μια ελληνική εταιρεία που ασχολείται με την αγορά ακινήτων;

Αυτό που λείπει ορισμένες φορές είναι η τεχνογνωσία, ιδιαίτερα όσον αφορά στο επίπεδο του service και της παροχής υπηρεσιών. Στη newdeal έχουμε φέρει μια νέα πρόταση επιχειρηματικού μοντέλου και ανάπτυξης στον κλάδο: την κάθετη και ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του πελάτη. Πρόκειται για ένα μοντέλο one stop shop στο real estate. Πέρα από τις κλασικές υπηρεσίες προώθησης ακινήτων με ειδικά προγράμματα markeang στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι εύκολο μαζί μας να αγοράσει κανείς ακίνητα παλαιότητας ή ακόμη και ένα ολόκληρο οικόπεδο, στα οποία μπορεί να χτίσει η κατασκευαστική μας εταιρία. Μπορεί ακόμη να αναθέσει το ακίνητο του για property management (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια διαχείριση). Είναι δυνατή και η επένδυση στον όμιλό μας σε κατασκευαστικά έργα, έργα οικιστικής ανάπτυξης και να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις, ιδρύοντας γραφεία newdeal τα οποία θα αναπαραγάγουν το καινοτόμο και επιτυχημένο μοντέλο μας. Κι όλα αυτά απολαμβάνοντας νομική υποστήριξη από νομική εταιρεία που ανήκει στο group.

-Το real estate είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός, τι θα συμβουλεύατε εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο;

Αυτό είναι αλήθεια, καθώς πρόκειται για μία συναρπαστική δουλειά. Μπορεί ωστόσο να γίνει πολύ δύσκολη όταν την κάνει κανείς μόνος του ή με μικρή απομονωμένη ομάδα. Στη newdeal έχουμε θέσει ως αποστολή μας να βοηθήσουμε όσους σκέφτονται να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με το real estate να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Εκείνο που τους προσφέρουμε είναι εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου, μέσω της συνεργασίας μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακόμη, παράγουμε και παρέχουμε υψηλού επιπέδου τεχνολογικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και της αγοράς. Τέλος, το γεγονός ότι παρέχουμε υψηλότερες αμοιβές της αγοράς και αδιάκοπη στήριξη στα μέλη της μεγάλης μας οικογένειας μας καθιστά το πιο δυναμικό brand στην Ελλάδα. Your success is our passion, είναι το σλόγκαν μας.

-Ποια είναι η ανταπόκριση του κλάδου στην πρωτοβουλία σας;

Γνωρίζουμε πως οι επαγγελματίες του real estate δεν είναι ευχαριστημένοι από το επίπεδο υπηρεσιών και αξιοπιστίας που παρέχουν οι εταιρίες τους στην ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους ίδιους, αλλά με την εκπαίδευση και τη μεθοδολογία που τους παρέχουν αυτά τα brands, τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε και η σχετική έρευνα που διενέργησε πρόσφατα η Ακαδημία μας (Real Estate Academy) ανάμεσα σε επαγγελματίες του κλάδου και θα δημοσιευθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Είναι αρκετοί που μας ακολουθούν γιατί πιστεύουν έτσι κι αλλιώς στην newdeal, λόγω της ιστορίας των επιτυχιών της τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί 15 συνεχή χρόνια. Όμως, μερικοί είναι ενθουσιασμένοι από το εγχείρημα ενός ελληνικού δικτύου που θα κυριαρχήσει στην ελληνική αγορά αλλά θα έχει και εξωστρέφεια. Θα δώσει δυναμικό παρόν στις αγορές που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, κάτι που έχουμε προετοιμάσει και συμβαίνει ήδη. Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τα νέα γραφεία newdeal που ανοίγουν σε όλη την Ελλάδα.

-Υπό αυτό το πρίσμα ποια είναι η προτεραιότητά σας;

Οι νέοι ηγέτες της newdeal. Θέλουμε να τους προετοιμάσουμε σωστά, να τους υποστηρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους και να τους δούμε να παίζουν το ρόλο τους με πάθος, υλοποιώντας το επιχειρηματικό τους σχέδιο και αναλαμβάνοντας τα ρίσκα που απαιτούνται. Δεν ψάχνουμε ανθρώπους με απεριόριστα χρήματα για ξόδεμα, αλλά γεννημένους νικητές με ισχυρή προσωπικότητα και κουλτούρα συνεργασίας.