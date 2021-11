Προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα: Έκλεισαν οι κάλπες – «Μαζική» η συμμετοχή – Δείτε βίντεο

Τα 5.755 εκλογικά τμήματα στην Ονδούρα έκλεισαν χθες Κυριακή στις 17:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας), όπως προβλεπόταν, ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή (CNE) λίγο αργότερα, διευκρινίζοντας πάντως πως οι ψηφοφόροι που βρίσκονταν στην ουρά θα επιτραπεί να καταθέσουν τις ψήφους τους.

Στη διαδικασία, που εκτυλίχθηκε σε ήρεμο κλίμα, η συμμετοχή ήταν «μαζική», σύμφωνα με τη CNE, γεγονός που ενισχύει τις ελπίδες της αντιπολίτευσης, η υποψήφια της οποίας, η Σιομάρα Κάστρο του κόμματος LIBRE, ελπίζει να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναδειχθεί στην προεδρία της χώρας, επικρατώντας του Νάσρι Ασφούρα, δημάρχου της πρωτεύουσας και υποψηφίου του κυβερνώντος Εθνικού Κόμματος (PN).

Η κυρία Κάστρο –η σύζυγος του πρώην προέδρου Μανουέλ Σελάγια, ο οποίος ανατράπηκε με το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2009– θεωρείτο το φαβορί της χθεσινής αναμέτρησης στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, την οποία μαστίζει η βία των ισχυρών συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών κι έχουν εξαπλώσει τη διαφθορά ως τα κορυφαία κλιμάκια του κράτους.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν 5,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, που αναγγελλόταν αμφίρροπη και με τεταμένη επαύριον, αναμένεται να ανακοινωθούν σε περίπου δύο ώρες.

Major electoral conflicts in the Buenas Aires neighbourhood in Tegucigalpa where long lines of frustrated voters are being denied entrance to voting center by political party activists attempting to suppress votes & turn people away #HondurasElections #Honduras pic.twitter.com/Ia56wWfdrd

— Honduras Now (@HondurasNow) November 28, 2021