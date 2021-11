ΗΠΑ: Το CDC προτρέπει όλους τους ενήλικες να κάνουν τις αναμνηστικές δόσεις λόγω της μετάλλαξης Omicron

Η ανησυχία που έχει προκαλέσει παγκοσμίως η νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού, την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ονόμασε Omicron, οδήγησε απόψε τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ να προτρέψουν όλους τους Αμερικανούς ενήλικες να λάβουν τις αναμνηστικές δόσεις των διαθέσιμων εμβολίων κατά της Covid-19.

«Τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω θα πρέπει να κάνουν αναμνηστικό εμβόλιο όταν έχουν περάσει έξι μήνες από την αρχική ανοσοποίηση με τα εμβόλια Pfizer-BioNTech ή Moderna ή δύο μήνες μετά το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson», ανέφερε ο CDC.

Ο οργανισμός αρχικά είχε συστήσει την 3η δόση μόνο σε άτομα άνω των 50 ετών, καθώς και σε ενήλικες που ζουν σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης.

Η αλλαγή «στρατηγικής» σηματοδοτεί μια αυξανόμενη ανησυχία για την Omicron, παρά τις περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την παραλλαγή.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη εάν τα εμβόλια θα συνεχίσουν να προστατεύουν τους ανθρώπους από τη νέα μετάλλαξη. Η Omicron περιέχει πολλές μεταλλάξεις που υποδηλώνουν ότι τα εμβόλια μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι των άλλων μεταλλάξεων του ιού.

Δεκάδες εργαστήρια σε όλο τον κόσμο έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να αξιολογήσουν ακριβώς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στην Omicron και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών αυτό θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

CDC is updating its recommendation on #COVID19 vaccinations: everyone 18 yrs & older should get booster shot. We have much to learn about #OmicronVariant, but we do know that COVID-19 vaccines are our best tool to avoid serious illness & hospitalization. https://t.co/JvSr1hQoqy pic.twitter.com/SWok2Jas4P

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) November 29, 2021