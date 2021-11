Ericsson Mobility Report: 300 φορές πιο αυξημένη η κίνηση των mobile data τη τελευταία 10ετία

Τα παγκόσμια στοιχεία της Ericsson (NASDAQ: ERIC) αποκαλύπτουν ότι η κίνηση δεδομένων κινητών επικοινωνιών έχει αυξηθεί σχεδόν 300 φορές από το 2011, την χρονιά που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά η έκθεση «Ericsson Mobility Report». Τα αποτελέσματα, τα οποία βασίζονται σε τρέχοντα αλλά και σε ιστορικά δεδομένα των δικτύων, περιλαμβάνονται στην ειδική έκδοση δεκαετίας της έκθεσης «Ericsson Mobility Report November 2021», η οποία κάνει μια αναδρομή σε ορισμένες από τις βασικές τάσεις και γεγονότα που διαμόρφωσαν την τελευταία δεκαετία και αποκαλύπτει τις πιο πρόσφατες προβλέψεις με το βλέμμα στο 2027.

Η παραδοχή ότι το 5G αποτελεί την ταχύτερα υλοποιούμενη γενιά κινητών επικοινωνιών μέχρι σήμερα, έχει ενισχυθεί με μια επικαιροποιημένη εκτίμηση για σχεδόν 660 εκατομμύρια συνδρομές 5G μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ζήτηση στην Κίνα και τη Βόρεια Αμερική, η οποία οφείλεται με τη σειρά της εν μέρει στις συνεχώς μειούμενες τιμές των συσκευών 5G. Επίσης, το τρίτο τρίμηνο του 2021, υπήρξε μια καθαρή προσθήκη 98 εκατομμυρίων συνδρομών 5G παγκοσμίως, σε σύγκριση με 48 εκατομμύρια νέες συνδρομές 4G. Στο τέλος του 2021, εκτιμάται ότι τα δίκτυα 5G θα καλύπτουν περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το 5G οδεύει να γίνει η κυρίαρχη τεχνολογία πρόσβασης κινητών επικοινωνιών παγκοσμίως, βάσει συνδρομών, μέχρι το 2027. Το 5G αναμένεται επίσης να αντιπροσωπεύει περίπου το 50% όλων των συνδρομών κινητών επικοινωνιών παγκοσμίως – καλύπτοντας το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού και μεταφέροντας το 62% της παγκόσμιας κίνησης των smartphones μέχρι το 2027.

Ο Fredrik Jejdling, Executive Vice President και Head of Networks της Ericsson, δήλωσε: «Οι κινητές επικοινωνίες είχαν απίστευτο αντίκτυπο στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια. Όταν κοιτάμε μπροστά, στο 2027, τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών θα αποτελούν πιο αναπόσπαστο κομμάτι από ποτέ στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε, ζούμε και εργαζόμαστε. Η τελευταία μας έκθεση “Ericsson Mobility Report” δείχνει ότι ο ρυθμός των αλλαγών επιταχύνεται, με την τεχνολογία να παίζει καθοριστικό ρόλο».

Από το 2011, η ανάπτυξη των δικτύων 4G LTE υπήρξε καθοριστική για τη δημιουργία 5,5 δισεκατομμυρίων νέων συνδέσεων smartphones παγκοσμίως, συμβάλλοντας στο να διατεθούν στην αγορά περισσότερα από 20.000 διαφορετικά μοντέλα συσκευών 4G. Η παρούσα έκθεση δείχνει έναν πολύ πιο πρώιμο τεχνολογικό κύκλο ζωής των συσκευών 5G, με τα κινητά 5G ήδη να αντιπροσωπεύουν σήμερα το 23% του συνολικού παγκόσμιου αριθμού κινητών, σε σύγκριση με το μόλις 8% των κινητών 4G στο αντίστοιχο σημείο του κύκλου ζωής τους.

Το γεγονός αυτό συνεισφέρει στην εκθετική αύξηση της κίνησης δεδομένων μέσω κινητών επικοινωνιών, η οποία αυξήθηκε κατά 42% το τρίτο τρίμηνο του 2021 συγκριτικά με το ίδιο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 78 exabytes (EB) δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης που παράγεται από υπηρεσίες Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (FWA). Μόνο κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, η κίνηση δεδομένων κινητών επικοινωνιών ήταν μεγαλύτερη από το σύνολο της αντίστοιχης κίνησης που είχε ποτέ παραχθεί μέχρι το τέλος του 2016. Νέες προβλέψεις αποκαλύπτουν ότι η συνολική κίνηση δεδομένων στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι πιθανό να φθάσει τα 370 ΕΒ μέχρι το τέλος του 2027.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι η φύση των συνδέσεων κινητών επικοινωνιών μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, συμβάλλοντας στη συνεχόμενη αύξηση της κίνησης δεδομένων κινητών επικοινωνιών.

Το ευρυζωνικό IoT έχει πλέον ξεπεράσει το 2G/3G ως το τμήμα εκείνο της αγοράς που συνδέει το μεγαλύτερο μερίδιο των εφαρμογών IoT. Μάλιστα, αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 47% όλων των συνδέσεων IoT μέσω κινητών επικοινωνιών μέχρι το τέλος του 2021, σε σύγκριση με το 37% για το 2G/3G και το 16% για τις τεχνολογίες Massive IoT (NB-IoT και Cat-M).

Οι νέες προβλέψεις επιβεβαιώνουν την γρήγορη επιτάχυνση υλοποίησης συνδέσεων massive IoT τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα καλύπτουν μια ευρεία γκάμα περιπτώσεων χρήσης, όπως π.χ. φορητές συσκευές e-health, παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων εφοδιαστικών αλυσίδων, παρακολούθηση περιβαλλοντικών μεγεθών και έξυπνοι μετρητές, καθώς και έξυπνες συσκευές καταγραφής και παρακολούθησης της βιομηχανικής παραγωγής. Οι συνδέσεις massive IoT προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 51% όλων των συνδέσεων IoT μέσω κινητών επικοινωνιών έως το 2027.

Κατά την ίδια προβλεπόμενη περίοδο, οι συνδέσεις Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης – FWA, εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστούν – από 88 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2021, αναμένεται να φτάσουν περίπου 230 εκατομμύρια το 2027, ενώ σχεδόν οι μισές από αυτές τις συνδέσεις αναμένεται να μεταφέρονται μέσω δικτύων 5G.

Η επετειακή έκδοση της έκθεσης «Ericsson Mobility Report» για τα δέκα χρόνια περιλαμβάνει τέσσερα κύρια άρθρα:

– Χτίζοντας υποδομές 5G για το ψηφιακό μέλλον, σε συνεργασία με την Far EasTone

– Ανάπτυξη δικτύων για την ώθηση της ψηφιοποίησης, σε συνεργασία με την stc

-Time-to-content: Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων του δικτύου

– Οικοδόμηση βιώσιμων δικτύων

Εξερευνήστε την επετειακή έκδοση «Ericsson Mobility Report Νοέμβριος 2021» καθώς και το ένθετο «Ericsson Mobility Report Journey».

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS:

Ericsson Mobility Report

Behind the scenes of the Ericsson Mobility Report: 10 years of industry leading insights

Ericsson’s publicly announced 5G contracts

Ericsson 5G

Μάθετε περισσότερα για: 4G and 5G Fixed Wireless Access