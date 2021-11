The ReGeneration Initiative: Το νέο πρόγραμμα της Microsoft για upskilling νέων πανελλαδικά

H Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και το ReGeneration ανακοινώνουν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “The ReGeneration Initiative: Upskilling Greek Youth for the Digital Era powered by Microsoft”, που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών για την πρωτοβουλία «GR for Growth» και έχει ως στόχο την ανάπτυξη (up/reskilling) νέων επαγγελματιών σε ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, αναφέρει ανακοίνωση, που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απευθύνεται σε νέες και νέους πτυχιούχους έως 35 ετών, από όλη την Ελλάδα και από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ενώ αναμένεται να παρέχει σε 1.000 ωφελούμενες και ωφελούμενους, περίπου 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες (πχ. office automation, mobile apps, information systems, data visualization, cloud technologies, digital marketing, UI/UX, κλπ), με στόχο την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση αναγκαίων δεξιοτήτων που λειτουργούν ως ισχυρό εφόδιο για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Τέσσερις κατευθύνσεις

Το “The ReGeneration Initiative: Upskilling Greek Youth for the Digital Era powered by Microsoft” έχει σχεδιαστεί από το ReGeneration και την Microsoft, με την καθοδήγηση της Code.Hub και την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Athens Tech College και περιλαμβάνει 4 κατευθύνσεις:

Εργαλεία ΤΠΕ & Επαγγελματικές Δεξιότητες στη Ψηφιακή Εποχή (ICT Tools & Professional Skills in the Digital Age)

Πληροφοριακά Συστήματα για Διοίκηση Επιχειρήσεων & Έργων Τεχνολογίας (Business Administration & Technlogy Projects)

Ψηφιακός Εγγραμματισμός για έναν Διασυνδεδεμένο Κόσμο (Digital Literacy for an Interconnected World)

Εργαλεία & Διαδικασίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Επιχειρηματική Ανάπτυξη ( Digital Transformation Tools & Processes)

Η περίοδος αιτήσεων ήδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 14:00, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο ακόλουθο Link: https://www.regeneration.gr/regen-academy/upskilling-greek-youth-for-the-digital-era-powered-by-microsoft

