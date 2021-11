Μακελειό σε σχολείο στο Μίσιγκαν: Συνελήφθη 15χρονος – Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες

Μαθητής 15 ετών άνοιξε πυρ μέσα στο ίδιο του το σχολείο του, σε μια κωμόπολη του Μίσιγκαν, σκοτώνοντας τρεις μαθητές και τραυματίζοντας άλλους έξι ανθρώπους.

Ο δράστης, που είναι μαθητής στο Λύκειο Όξφορντ, συνελήφθη αλλά δεν έδωσε καμία εξήγηση για την πράξη του, ανέφερε ο Μάικλ Μακέιμπ, ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

«Μπορώ να σας πω ότι πυροβόλησε πολλές φορές», πρόσθεσε ο Μακέιμπ, διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποίησε ένα ημιαυτόματο πιστόλι.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της στον χώρο του σχολείου, το οποίο αποκλείστηκε όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, περίπου δέκα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν, νωρίτερα, οχήματα της αστυνομίας και ασθενοφόρα.

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj

— Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) November 30, 2021