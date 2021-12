Αεροπορικές εταιρείες: Αυτές είναι οι 10 πιο «κοινωνικές» στα social media

Μετά το άνοιγμα των διεθνών συνόρων για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες, οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως προσπαθούν να διατηρήσουν τις υπηρεσίες τους, κυρίως αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, εν μέσω μαζικής αύξησης των κρατήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τη GlobalData, η American Airlines έχει αναδειχθεί ως η κορυφαία εταιρεία για το 2021 με βάση τις συνομιλίες των influencers στο Reddit και στο Twitter.

Στην ανάλυση της πλατφόρμας Social Media Analytics (SMA) της GlobalData, η οποία μεταξύ άλλων προσδιορίζει και παρακολουθεί τις αναδυόμενες τάσεις και τα νέα πεδία καινοτομίας μεταξύ των συζητήσεων των influencers, διαπιστώνεται ότι οι υπόλοιπες 9 θέσεις καταλαμβάνονται από την Delta Airlines, Inc., Southwest Airlines Co., British Airways, United Airlines, Inc, Air Canada, Air France-KLM, JetBlue, Alaska και Qatar Airways.

Σχετικά, ο Influencer Analyst της GlobalData ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού λόγω της εφαρμογής απαίτησης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, γεγονός που αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ταξιδιωτών, σύμφωνα με τους συνεργάτες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

