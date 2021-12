Γευσήνους: Από το catering στο dine in, με κατάστημα και νέο brand

Έχοντας εδραιώσει τη θέση της, ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην τοπική αγορά του catering, με δραστηριότητα κυρίως στις κλειστές αγορές, η Γευσήνους επεκτείνεται και στη λιανική.

Η εταιρεία του Μανώλη Βαβουράκη ανοίγει το πρώτο της κατάστημα εστίασης, ενώ λάνσαρε κι ένα νέο εμπορικό σήμα, το “thrέpsis”, προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν πιο υγιεινές επιλογές διατροφής.

Ειδικότερα, το κατάστημα είναι στη γωνία Παπαστράτου και Βλαχάκου, στο Enso Hotel Piraeus στον Πειραιά, επένδυση που σηματοδοτεί την είσοδο της Γευσήνους στην «ανοιχτή» αγορά, καθώς πλέον θα σερβίρει πελάτες στο δικό της χώρο προσφέροντας από καφέ και σνακς μέχρι σαλάτες και μαγειρευτά γεύματα. Το συγκεκριμένο κατάστημα παρέχει δυνατότητες dine in, take away ή delivery μέσω της πλατφόρμας Wolt.

Ταυτόχρονα η Γευσήνους ανέπτυξε το brand thrέpsis το οποίο θα τοποθετήσει στα σημεία που αναπτύσσει δραστηριότητα, ενώ σχεδιάζει να το επεκτείνει και σε νέα κανάλια.

Ας σημειωθεί ότι η Γευσήνους μέχρι σήμερα ανέπτυσσε υπηρεσίες κυρίως σε κλειστές αγορές και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, με παραγωγή γευμάτων και διανομή τους, οργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων και λειτουργία κυλικείων και εστιατορίων σε βιομηχανικές μονάδες, νοσοκομεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η διασπορά των δραστηριοτήτων της την προφύλαξε από την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης την περίοδο των lockdown που οδήγησε σε πτώση άνω του 60-70% τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου. Εμφάνισε πτώση περίπου 24,5% τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο ομίλου.

Το 2020 ο κύκλος εργασιών της Γευσήνους μειώθηκε κατά 8,4 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 26 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο ομίλου σε 31,6 εκατ. ευρώ. Επίσης η εταιρεία εμφάνισε EBITDA 0,55 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ το 2019 και ο όμιλος 1,6 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το καθαρό αποτελέσματα διαμορφώθηκε σε ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και για τον όμιλο σημειώθηκαν κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η Γευσήνους απασχολεί 1.200 άτομα και διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 10.000 τ.μ. στο Κρυονέρι. Συνεργάζεται με περισσότερους από 70 πελάτες και διαχειρίζεται 120 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.