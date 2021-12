Ο Μπάιντεν λέει πως δεν θα δεχθεί τις «κόκκινες γραμμές» του Πούτιν για την Ουκρανία

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως θα έχει «μακρά συζήτηση» με το ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και ότι δεν θα δεχθεί τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας.

Μια βιντεοδιάσκεψη ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναμένεται πως θα πραγματοποιηθεί εντός ημερών.

«Γνωρίζουμε από καιρό τις ενέργειες της Ρωσίας και περιμένω ότι θα έχουμε μια μακρά συζήτηση με τον Πούτιν», δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για να περάσει το σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ.

«Δεν δέχομαι τις κόκκινες γραμμές κανενός», δήλωσε σχετικά με τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

Asked by @MaryAliceParks about Ukraine, Pres. Biden says, “What I am doing is putting together what I believe will be the most comprehensive and meaningful set of initiatives to make it very, very difficult for Mr. Putin to go ahead and do what people are worried he may do.” pic.twitter.com/ZCRu1bVpWZ

— ABC News (@ABC) December 3, 2021