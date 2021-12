Κένυα: Στους 31 αυξήθηκαν οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι – Δείτε βίντεο

Τριάντα ένας άνθρωποι πνίγηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και βυθίστηκε σε φουσκωμένο ποτάμι στην κεντρική Κένυα το Σάββατο, δήλωσε σήμερα η τοπική κυβερνήτης, τονίζοντας ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Προηγούμενος απολογισμός το Σάββατο έκανε λόγο για περισσότερους από 20 νεκρούς σε αυτό το δυστύχημα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε μια εκκλησιαστική χορωδία και άλλους ανθρώπους σε γαμήλια τελετή στην κομητεία Κιτούι, ανατράπηκε πριν βυθιστεί.

BREAKING: 17 people drown, 10 others rescued after a bus plunges into Enziu river in Mwingi, Kitui County, search for bodies on pic.twitter.com/ik4DZU8nVF

