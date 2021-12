Χρ. Μεγάλου: « 5,4 δισ. ευρώ νέα δάνεια στο εντεκάμηνο του 2021, από την Πειραιώς»

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε επενδυτικός πόλος για τα επόμενα χρόνια ενώ ήδη καταγράφεται σημαντική επενδυτική δραστηριότητα σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά τη συζήτηση με θέμα Greece as an attractive business and investment destination: The reforms changing perceptions που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 32nd Annual Greek Economic Summit: Redefining Growth for a Sustainable and Inclusive Future του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι η συμμετοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 1,4 δισ.ευρώ και στην έκδοση ομολόγου additional tier 1 ύψους 0,6 δισ.ευρώ αποτέλεσαν ορόσημο, τόσο για την Τράπεζα όσο και για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. «Το επενδυτικό στόρυ της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε γοργά και με επιτυχία τους στόχους μας ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που αποτυπώθηκε στην ποιότητα και την ποικιλία των επενδυτών που συμμετείχαν, καθώς και στη σημαντική υπερκάλυψη των δύο εκδόσεων κατά τουλάχιστον τρεις φορές», είπε ο κ. Μεγάλου και επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς μόλις σε 8 μήνες έχει ολοκληρώσει το 90% του σχεδιασμού, τόσο αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όσο και αναφορικά με την κεφαλαιακή ενίσχυση. Ειδικά στο πρώτο σκέλος, σε λίγους μήνες επετεύχθη μείωση των NPEs με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις που έφθασαν σε ύψος ρεκόρ 16,4 δισ.ευρώ.

To τελευταίο 12μηνο, έχουν πραγματοποιηθεί στην εγχώρια αγορά συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 14 δισ. ευρώ και αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από διεθνείς επενδυτές για ελληνικά assets, ειδικά στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, στη φαρμακοβιομηχανία, τους τομείς τροφίμων – ποτών και φιλοξενίας, όπως επίσης στον χρηματοοικονομικό τομέα και τις ασφάλειες, τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Αντιστοίχως, υπάρχει κινητικότητα στις αγορές μετοχών και ομολόγων, με εκδόσεις ομολόγων άνω των 4 δισ.ευρώ από ελληνικές επιχειρήσεις ενώ το διεθνές ενδιαφέρον αποτυπώθηκε και στο ΧΑ, πέραν της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς, και σε άλλες μεγάλες αυξήσεις για παράδειγμα, της Αlpha Bank και της ΔΕΗ.

«Ηγετική θέση στο investment banking»

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενεργό συμμετοχή στην κεφαλαιαγορά με ηγετική θέση στο investment banking, στηρίζοντας τους πελάτες της και τα επενδυτικά τους σχέδια. «Σε αυτό το πλαίσιο, ηγούμαστε στην αγορά ομολόγων, με μερίδιο της τάξης του 30%, έχοντας συμμετοχή σε όλες τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από το 2019 και μάλιστα, με το ρόλο του κυρίου αναδόχου και συντονιστή ενώ πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος μας στις πρώτες εκδόσεις ομολόγων από ναυτιλιακές εταιρείες», είπε ο κ. Μεγάλου και υπογράμμισε ότι για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης είναι κρίσιμη η ενεργός κεφαλαιαγορά και προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται κίνητρα,τόσο για την προσέλκυση νέων εταιρειών από όλους τους κλάδους που θα εισαχθούν στο ΧΑ,όσο και για την προσέλκυση νέων θεσμικών επενδυτών που θα επενδύσουν.

«Εκτιμώ ότι και το 2022 η εγχώρια κεφαλαιαγορά θα έχει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, χρηματοδοτώντας τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις και στηρίζοντας επενδύσεις που χρειάζονται για να υλοποιηθούν τα σχέδια του Ελλάδα 2.0».

Ο συνδυασμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με τους άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι, φέρνει στην ελληνική οικονομία κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 40% του ΑΕΠ και θα είναι διαθέσιμοι στα επόμενα 5 με 7 έτη, τα οποία θα επιτρέψουν την αναδιοργάνωση του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, προσελκύοντας και ιδιωτικά κεφάλαια, ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη σημαντική θέση στην αγορά,χρηματοδοτώντας κρίσιμους τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ μέσω του πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκ.ευρώ που έχει εκδώσει,θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά projects που σχετίζονται με τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια,είπε ο κ.Μεγάλου.