ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές το ομόλογο

Συνολικά 300 εκ. ευρώ θα αντλήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την έκδοση του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και έφτασε τα €683,4 εκατ. με την τελική απόδοση των ομολογιών να οριστικοποιείται σε 2,30%.

Συνολικά διατέθηκαν 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 έκαστη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Από αυτές οι 203.000 που αντιστοιχούν στο 67,7% της έκδοσης κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και 97.000 Ομολογίες, ήτοι το 32,3% επί του συνόλου των Ομολογιών που εκδόθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Με τα νέα έσοδα, η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της προγράμματος συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα του χαρτοφυλακίου της όπως είναι Καζίνο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός, το Αεροδρόμιο Καστελίου. Τμήμα των κεφαλαίων θα διατεθεί επίσης για το νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή που κατασκευάζει από κοινού με την Motor Oil.

Στον τομέα των κατασκευών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση του ομολόγου έχοντας εξασφαλίσει ιστορικά το υψηλότερο ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας.

Η νέα έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για πρώτη φορά ενσωματώνει και στην χώρα μας την ρήτρα αειφορίας, περιλαμβάνοντας όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται με τα πράσινα ομόλογα

Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου.

Διαβάστε ακόμα:

Τουρκική λίρα: Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση – Άκαρπη και η νέα παρέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα

Οικογένεια Γιατράκου: Άγονος ο πλειστηριασμός για το σπίτι της Κηφισιάς

All I Want For Christmas: Πόσα χρήματα βγάζει κάθε χρόνο η Μαράια Κάρεϊ από αυτό το τραγούδι (vid)