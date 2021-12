Λίβανος: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων – Δείτε βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε μια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών, σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στον Λίβανο, ανέφερε μια στρατιωτική πηγή, σημειώνοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος προς το παρόν αριθμός τραυματιών.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος του καταυλισμού Άμπου Ράσιντ αλ Μπέικ διέψευσε ωστόσο ότι στην αποθήκη φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά. Υποστήριξε ότι η αποθήκη ήταν γεμάτη με φιάλες αερίου και οξυγόνου.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική πηγή, η έκρηξη οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην αποθήκη, η οποία βρίσκεται στον καταυλισμό Μπουρτζ αλ Σεμάλι, κοντά στην Τύρο. Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα.

A mosque in Tyre, Lebanon 🇱🇧 just exploded, as a result of the Iranian terror regime’s Hezbollah weapon storage. No word yet on civilian casualties. pic.twitter.com/wwvlTCvbsy

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή προσπαθούσαν ως αργά το βράδυ να σβήσουν τις φλόγες στο κτίριο της αποθήκης, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε ένα τζαμί. Πολλά ασθενοφόρα μπήκαν στον καταυλισμό και στη γύρω περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις του στρατού, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η στρατιωτική πηγή είπε ότι η αποθήκη, όπου φυλάσσονταν και τρόφιμα, ανήκε στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Έγινε «τεράστια έκρηξη» και «υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Μάχα, μια κάτοικος του καταυλισμού, είπε ότι άκουσε μια πρώτη έκρηξη και ακολούθησαν πολλές άλλες.

Ο Λίβανος φιλοξενεί περισσότερους από 175.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες, τους περισσότερους σε 12 καταυλισμούς σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που χρονολογούνται από το 2020. Οι ανεπίσημες εκτιμήσεις ωστόσο κάνουν λόγο για έως και 500.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

#Breaking – an explosion accrued in Burej alshamli camp in Tyre (Lebanon) according to the reports, weapon storage that belongs to Palestinian organizations was exploded. pic.twitter.com/cPWnfTaY8e

