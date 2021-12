Μπουρλά: «Αναγκαία η 3η δόση της Pfizer για ν’ αντιμετωπιστεί η μετάλλαξη Omicron»

Σε μια περίοδο που οι υγειονομικοί φορείς ανά τον κόσμο εργάζονται πυρετωδώς για να αναχαιτίσουν το νέο πανδημικό κύμα, οι εκκλήσεις για εμβολιασμό πληθαίνουν. Τις τελευταίες, μάλιστα, ημέρες στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα επιστημονικό έυρημα βάσει του οποίου η τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer αδρανοποιεί τη μετάλλαξη Omicron που διασπείρεται με ταχύτατο ρυθμό.

Ενισχύοντας τη θέση ότι η τρίτη δόση κρίνεται, πλέον, αναγκαία, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, έγραψε σε νέο σχόλιό του στο Twitter ότι «οι ενισχυτικές δόσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των απειλών που ανακύπτουν από την πανδημία. Τα πρώτα εργαστηριακά δεδομένα που ανακοινώσαμε χθες έδειξαν ότι οι τρεις δόσεις του εμβολίου αδρανοποιούν αποτελεσματικά τη μετάλλαξη Omicron σε σχέση με τις δύο δόσεις».

Boosters have an important role to play in addressing the continued threat of this disease. Early lab data we announced yesterday demonstrates that three doses of the vaccine effectively neutralize the Omicron variant compared to two doses.

