Το τέλος της οικονομικής συναίνεσης-Jean Pisani-Ferry

ΠΑΡΙΣΙ – Οι κρίσεις θέτουν απαιτητικές δοκιμασίες για τις κυβερνήσεις. Το 2008, οι περισσότεροι βρέθηκαν αδύναμοι όταν το οικονομικό χάος κατέκλυσε τον ανεπτυγμένο κόσμο. Και μέσα σε λίγα χρόνια, οι περισσότεροι από τους ηγέτες τους είχαν καταψηφιστεί καθώς η δημόσια οργή έφτασε στο αποκορύφωμά της. Μέχρι στιγμής, οι κυβερνήσεις έχουν ανταποκριθεί πολύ καλύτερα στις οικονομικές επιπτώσεις του σοκ του COVID-19. Θα τους ανταμείψουν όμως οι ψηφοφόροι ή θα καταναλώσει ξανά η λαϊκή οργή τα δημοκρατικά συστήματα; Το πολιτικό μας μέλλον θα εξαρτηθεί από το πώς θα αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι την απόδοση των εθνικών ηγετών.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008,η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Ακολούθησε οικονομικό χάος και η οικονομία έπεσε σε ύφεση. Οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να περιορίσουν περαιτέρω ζημιές. Η αρχική τους οικονομική απάντησή τους ήταν επιδέξια, αλλά μάταια πολιτικά: κατηγορήθηκαν ότι διέσωσαν τους άπληστους τραπεζίτες τους οποίους προηγουμένως είχαν αποτύχει να εποπτεύσουν.

Μετά ήρθαν τα μεγάλα λάθη. Στην Ευρώπη, τα λάθη ξεκίνησαν με μια εντυπωσιακά ανίκανη απάντηση στην ξαφνική διακοπή των εισροών κεφαλαίων προς την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, η οποία μετέτρεψε τα μικρά προβλήματα σε μια σχεδόν καταστροφή για την ευρωζώνη. Στη συνέχεια ήρθε η πρόωρη δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία εκτροχιάστηκε την ανάκαμψη. Η Ευρώπη υπέστη διπλή ύφεση, η ανεργία εκτινάχθηκε στα ύψη και η υποστήριξη προς τις κυβερνήσεις μειώθηκε. Είχαν βρεθεί διαδοχικά να κοιμούνται στο τιμόνι, εφησυχασμένοι και ανίδεοι.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι, μεταξύ της άνοιξης του 2008 και του χαμηλού σημείου του φθινοπώρου του 2013, η νομιμότητα των οικονομικών και πολιτικών ελίτ υπέφερε μαζικά. Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Η υποστήριξη για τα περιθωριακά πάρτι ανέβηκε, ενώ ορισμένα mainstream κόμματα εξαφανίστηκαν.

Γρήγορα προς τα εμπρός στο 2021 και η αντίθεση είναι εντυπωσιακή. Παρά τις αρχικές ατυχίες με τις μάσκες προσώπου και τα τεστ COVID-19, οι κυβερνήσεις συνολικά δεν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του κοινού τους. Οι ψηφοφόροι τους πιστώνουν γενικά ότι ανταποκρίθηκαν γρήγορα στην υγειονομική κρίση, και ακόμη περισσότερο στο οικονομικό μέτωπο. Τα lockdown που σώζουν ζωές, τα προγράμματα άδειας για τη διατήρηση του εισοδήματος, ο σιωπηρός αλλά συχνά άψογος συντονισμός μεταξύ των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών και οι αρμόδιες εκστρατείες εμβολιασμού έχουν προκαλέσει σημαντική δημόσια υποστήριξη.

Παρά τον ανανεωμένο φόβο, τις δυσκολίες και την ανισότητα, η πλειονότητα των ανθρώπων παγκοσμίως είναι πλέον ικανοποιημένοι με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει επιστρέψει στα προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης επίπεδα. Αυτά τα ευρήματα είναι καθησυχαστικά, γιατί υποδηλώνουν ότι οι κυβερνήσεις τιμωρούνται για κακές πολιτικές και ανταμείβονται για καλές. Παρά τον ήχο και τη μανία της πολιτικής συζήτησης, φαίνεται ότι αυτό που οι πολιτικοί επιστήμονες αποκαλούν νομιμοποίηση είναι ζωντανό και καλά.

Υπάρχουν όμως επιφυλάξεις. Το πρώτο είναι ότι και στις 13 προηγμένες οικονομίες που συμμετείχαν σε έρευνα από το Pew Research Center τόσο το 2020 όσο και το 2021, οι πολίτες – συμπεριλαμβανομένων του 83% των Ολλανδών και του 77% των Γερμανών ερωτηθέντων – λένε ότι η πανδημία έχει κάνει την κοινωνία τους πιο διχασμένη.

Η πόλωση μεταξύ των στρατοπέδων υπέρ και κατά των εμβολίων είναι τραυματική, γιατί κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ξένοι μεταξύ τους όταν πρέπει να επικρατήσει η αλληλεγγύη. Το γεγονός ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές συμπίπτουν συχνά με κομματική πολιτική ταύτιση, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε κάποιο βαθμό στη Γερμανία, είναι βαθιά ανησυχητικό, γιατί υποδηλώνει αδυναμία συμφωνίας σε επιστημονικά στοιχεία. Οι πρόσφατες βίαιες συγκρούσεις στην Ολλανδία υπενθυμίζουν ότι τέτοιου είδους διαιρέσεις μπορεί γρήγορα να οξυνθούν. Εξίσου ανησυχητικό είναι ότι στη Γαλλία, η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες έχει μειωθεί σημαντικά.

Η δεύτερη προειδοποίηση είναι ότι οι οικονομικές-πολιτικές διαμάχες έχουν επανέλθει στην επιφάνεια. Υπήρχε αρχικά μια ισχυρή συναίνεση σχετικά με το τι πρέπει να γίνει. Στην Ευρώπη, η συμφωνία για την αναστολή των κανόνων δημοσιονομικών και κρατικών ενισχύσεων επιτεύχθηκε χωρίς πολλή συζήτηση, ενώ η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ξεκινήσει ένα ειδικό πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων ήταν γρήγορη και τακτοποιημένη.

Επιπλέον, η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν τον Μάιο του 2020 να προτείνουν μια άνευ προηγουμένου δημοσιονομική πρωτοβουλία, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα εκδώσει ομόλογα για τη χρηματοδότηση μεταβιβάσεων στις πιο πληγείσες, πιο ευάλωτες και λιγότερο εύπορες χώρες μέλη της. Μια διαδικασία που κανονικά θα διαρκούσε μήνες και θα κατέληγε σε αποτυχία, αντίθετα, κράτησε μόνο μερικές εβδομάδες και κατέληξε σε μια συμφωνία.

Αλλά αυτή η αρμονία τελειώνει. Ο πληθωρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης στη Βόρεια Ευρώπη ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι η ΕΚΤ θέτει σε κίνδυνο τις αποταμιεύσεις τους, με τη δημοφιλή γερμανική ταμπλόιντ Bild να αποκαλεί τη Γαλλίδα πρόεδρο της τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, «Madame Inflation».

Η ΕΚΤ παραμένει βέβαιη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν κατά τη διάρκεια του 2022. Υπάρχουν καλά επιχειρήματα για αυτήν την άποψη, αλλά πολλοί στη Γερμανία ανησυχούν –και μερικές φορές πανικοβάλλονται– για τον τρέχοντα ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της χώρας τους 4,5%. Ο πρόεδρος της Bundesbank Jens Weidmann προειδοποίησε πρόσφατα ότι «θα μπορούσε κάλλιστα οι ρυθμοί πληθωρισμού να μην πέφτουν κάτω από τον στόχο [του 2% της ΕΚΤ] μεσοπρόθεσμα».

Εάν η τρέχουσα έκρηξη πληθωρισμού αποδειχθεί προσωρινή, θα αναπληρώσει τις προηγούμενες ελλείψεις στον πληθωρισμό σε σχέση με τον στόχο της ΕΚΤ και θα βοηθήσει στη διόρθωση των εναπομενόντων ανισορροπιών ανταγωνιστικότητας μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης, όπου οι τιμές αυξάνονται πιο αργά. Αν όμως συνεχιστούν οι πληθωριστικές υπερβάσεις, η πολιτική συναίνεση για την πανδημία θα καταρρεύσει και η οργή για το ευρώ θα αναδυθεί ξανά στο βορρά.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, επίσης, η συναίνεση για την πανδημία διαβρώνεται εν μέσω αυξανόμενων διαφορών μεταξύ εκείνων που προειδοποιούν για την πρόωρη εξυγίανση και εκείνων που ανησυχούν για την αύξηση του δημόσιου χρέους. Αυτή είναι μια απολύτως θεμιτή συζήτηση. Όμως, και πάλι, το ερώτημα είναι εάν οι συζητήσεις πολιτικής θα καταλήξουν να τροφοδοτούν πολωτικές διαφωνίες, ακριβώς σε μια εποχή που η Ευρώπη χρειάζεται μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού της συμφώνου.

Η κληρονομιά του κοινού τραύματος, του επίμονου φόβου και των οξύτατων διχασμών μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες καθιστούν την παρούσα φάση επικίνδυνα λεπτή οικονομικά και πολιτικά. Εάν γίνει κακή διαχείριση, μπορεί να ανοίξει ξανά παλιές πληγές και να συντρίψει τη νεοαποκτηθείσα νομιμότητα των πολιτικών.

Σε κρίσεις, όπως και σε στρατιωτικές συγκρούσεις, η νίκη δεν πρέπει ποτέ να δηλώνεται πολύ σύντομα. Εξάλλου, το να κερδίζεις μάχες σημαίνει ελάχιστα αν κάποιος καταλήξει στην ηττημένη πλευρά του πολέμου.

