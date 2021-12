Βράβευση για το mobile banking της Optima bank

Νέα, διπλή βράβευση για την Optima bank. Το Optima mobile app, λίγους μόλις μήνες μετά το λανσάρισμά του, κατάφερε να αποσπάσει 2 βραβεία στα Mobile Excellence Awards, τον θεσμό επιβράβευσης του mobile business στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φετινή διοργάνωση, η Optima bank, για την εφαρμογή του mobile banking, απέσπασε το βραβείο silver στην κατηγορία “UI/UX”, καθώς και το βραβείο bronze στην κατηγορία “Banking & Payment Services”. Η υποψηφιότητα της τράπεζας αξιολογήθηκε από κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους του digital/mobile οικοσυστήματος της χώρας.

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από το ίδιο app, ιδιώτες και επιχειρήσεις παίρνουν τη διαχείριση των οικονομικών τους στα χέρια τους. Διατηρώντας στον πυρήνα του σύγχρονου και καινοτόμου σχεδιασμού της, την απλότητα, την ευελιξία, την ταχύτητα και την ασφάλεια, oι χρήστες, με zero clicks αποκτούν από την αρχική -κιόλας- σελίδα άμεση πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα τους (λογαριασμούς, κάρτες, δάνεια, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο), ενώ επιπλέον οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να εγκρίνουν τις εταιρικές συναλλαγές τους on the go.

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, η Optima bank συνεργάστηκε με την Profile Software, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης λύσεων λογισμικού για τον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, η οποία ηγήθηκε του έργου, με την υλοποίηση να βασίζεται σε πλατφόρμα της εταιρείας NETinfo.

Ο Επικεφαλής Products & Marketing της Optima bank, κ. Αλέξανδρος Βλαγκούλης δήλωσε μετά την απονομή των βραβείων: “Οι επενδύσεις μας σε ψηφιακές υποδομές έχουν έναν και μόνο στόχο: Nα παρέχουμε σταθερά και αξιόπιστα, προς κάθε μας πελάτη, μια διαφορετική, βέλτιστη τραπεζική εμπειρία. Αυτό ακριβώς που κατακτήσαμε μέσα από τα φυσικά μας καταστήματα, επιδιώκουμε να κερδίσουμε και μέσω της παρουσίας μας στον ψηφιακό κόσμο. Ένα περιβάλλον καινοτόμο, φιλικό, και ασφαλές. Οι νέες διακρίσεις μας δεν μας κάνουν απλώς περήφανους, αποτελούν δικαίωση των επιλογών μας. Μας γεμίζουν με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.”