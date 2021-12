Βραζιλία: Σχεδόν 6.000 εκτοπισμένοι εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών

Πάνω από 5.600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και κάπου πενήντα δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών στις βραζιλιάνικες πολιτείες Μπαΐα (βορειοανατολικά) και Μίνας Ζεράις (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Οι περιοχές που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα βρίσκονται στον νότο της πολιτείας Μπαΐα, όπου οι εκτοπισμένοι είναι 3.740 και οι πληγέντες πάνω από 70.000, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, έπειτα από τις βροχοπτώσεις που διήρκεσαν μια εβδομάδα πλημμυρίζοντας σπίτια, υπερχειλίζοντας ποταμούς, κόβοντας δρόμους στη μέση και καταστρέφοντας γέφυρες.

Ο κυβερνήτης στην Μπαΐα κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον τριάντα δήμους. Περισσότερο επλήγησαν οι δήμοι Ιταμαράζου, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, Ζουκουρουσού, Πόρτου Σεγκούρου, Πράντου και Τεϊσέιρα ντε Φρέιτας.

Ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου και αρκετοί υπουργοί του επιθεώρησαν από αέρος τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές στην Μπαΐα.

Since the beginning of the week, the extreme south of Bahia has been hit by heavy rains in several regions. #Brazil. #flood #flooding #floods #FlashFlood #heavyrain #HeavyRains #tormenta #thunderstorm #rainfall #alluvione #lluvias #lluvia pic.twitter.com/z8NFLu8peK

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 11, 2021