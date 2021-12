ΗΠΑ: Εργαζόμενοι του εργοστασίου που καταστράφηκε καταγγέλλουν πως απειλήθηκαν με απόλυση πριν τον ανεμοστρόβιλο

Λίγες ώρες πριν ο φονικός ανεμοστρόβιλος «χτυπήσει» με μανία το εργοστάσιο κεριών στη Μέιφιλντ, στο Κεντάκι, υπάλληλοι που άκουγαν τις προειδοποιητικές σειρήνες θέλησαν να φύγουν από το κτίριο, ωστόσο απειλήθηκαν με απόλυση. Αυτό καταγγέλλουν τουλάχιστον πέντε από τους εργαζόμενους του εργοστασίου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι προϊστάμενοι προειδοποίησαν τους υπαλλήλους ότι θα απολυθούν εάν άφηναν νωρίς τις βάρδιες τους.

Για ώρες, καθώς η είδηση για την επερχόμενη καταιγίδα εξαπλώθηκε , περίπου 15 εργαζόμενοι παρακαλούσαν τους διευθυντές να τους αφήσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όμως οι εκκλήσεις τους δεν εισακούστηκαν, είπαν οι εργαζόμενοι.

Φοβούμενοι για την ασφάλειά τους, κάποιοι έφυγαν στις βάρδιες τους ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις, αποκάλυψαν.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο Mayfield Consumer Products, το οποίο κατασκευάζει αρωματικά κεριά. Οι εγκαταστάσεις ισοπεδώθηκαν και το μόνο που έχει απομείνει είναι μπάζα.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιαρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 74 ανθρώπων στην πολιτεία.

Η 21χρονη ΜακΚέιλα Έμερι, σε συνέντευξη της από το κρεβάτι της στο νοσοκομείο υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι ζήτησαν πρώτα να φύγουν λίγο αφότου ήχησαν οι σειρήνες του ανεμοστρόβιλου έξω από το εργοστάσιο γύρω στις 5:30 μ.μ.

«Αν φύγεις, είναι πολύ πιθανό να απολυθείς», είπε η Έμερι ότι άκουσε τους διευθυντές να λένε σε τέσσερις εργάτες που στέκονταν κοντά της και ζήτησαν να φύγουν. «Το άκουσα με τα αυτιά μου».

Περίπου 15 άτομα ζήτησαν να πάνε σπίτι τους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας λίγο μετά το χτύπημα του πρώτου συναγερμού έκτακτης ανάγκης έξω από την εγκατάσταση, είπε μια άλλη υπάλληλος.

Υπήρχε ένα παράθυρο τριών έως τεσσάρων ωρών μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου συναγερμού έκτακτης ανάγκης όταν έπρεπε να επιτραπεί στους εργαζόμενους να πάνε σπίτι τους, είπε η 29χρονη Χάλει Κόντερ. Μόλις θεώρησαν λανθασμένα ότι ο κίνδυνος είχε περάσει, τους έστειλαν όλους πίσω στη δουλειά, συμπλήρωσε.

