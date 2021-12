Ο αδελφός του Ασάνζ φοβάται πως θα δει τον ιδρυτή του WikiLeaks να πεθαίνει κατά τη διάρκεια της δικαστικής μάχης

Ο αδελφός του Τζούλιαν Ασάνζ, ο Γκάμπριελ Σίπτον, δήλωσε χθες Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ότι φοβάται πως ο ιδρυτής του ιστότοπου WikiLeaks θα πεθάνει κατά τη διάρκεια της δικαστικής μάχης για να αποτραπεί η έκδοσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ.

Ο κ. Σίπτον, κινηματογραφικός παραγωγός, συμμετείχε σε διαδήλωση μπροστά στο προξενείο του ΗΒ στο Μανχάταν, μαζί με άλλους περίπου τριάντα ανθρώπους, ανάμεσά τους την αμερικανίδα ηθοποιό Σούζαν Σάραντον και τον βρετανό μουσικό –συνιδρυτή του θρυλικού συγκροτήματος Pink Floyd– Ρότζερ Ουότερς.

Για τον καλλιτέχνη Ρότζερ Ουότερς, «η ζωή μας, η ελευθερία μας (…), η δημοκρατία (…) εξαρτώνται απόλυτα από το τι θα συμβεί στον Τζούλιαν Ασάνζ», ενώ σύμφωνα με την Σούζαν Σάραντον, «ό,τι κι αν νομίζετε για τον Τζούλιαν Ασάνζ, η υπόθεση αυτή αφορά την ελευθερία της πληροφόρησης και τη δημοσιογραφία».

Roger Waters, co-founder of Pink Floyd, gives closing remarks at this afternoon’s protest for Julian Assange at the British Consulate in New York City pic.twitter.com/Qfcss7UEEk

“No matter what you think of Julian Assange, this has to do with their freedom for information, that has to do with journalism” Actress Susan Sarandon speaking at today’s protest for Julian Assange outside the British Consulate General in New York pic.twitter.com/obRfKoNWOC

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 13, 2021