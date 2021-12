Τι σηματοδοτεί η μεγάλη επένδυση της Coca-Cola HBC στην Αίγυπτο

Όταν τον περασμένο Αύγουστο η Coca Cola HBC γνωστοποιούσε την εξαγορά της εμφιαλώτριας εταιρείας της Coca Cola στην Αίγυπτο, της Coca-Cola Bottling Company of Egypt (CCBCE), έναντι 427 εκατ. ευρώ, πολλοί είχαν μιλήσει για μια απολύτως αναμενόμενη κίνηση.

Η αγορά της Αιγύπτου, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μη αλκοολούχων ποτών στην Αφρική σε όρους όγκου, αποτελούσε στρατηγικό στόχο της Coca Cola HBC η οποία μαζί με αυτή της Νιγηρίας, καλύπτουν το 25% του πληθυσμού της ηπείρου.

Η μεγάλη επένδυση, ύψους 1 δισ. δολαρίων, που προτίθεται να υλοποιήσει η Coca-Cola HBC την επόμενη 5ετία στη χώρα πιστοποιεί τη σημασία που αποκτά πλέον η Αίγυπτος για τον Όμιλο. Όπως έχει αναφέρει η εταιρεία, Coca Cola HBC τα οφέλη απ’ την κίνηση εισόδου στην αγορά της Αιγύπτου μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς είναι πολλαπλά.

Η εξαγορά που τυπικά αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022, θα δώσει την ευκαιρία για μόχλευση της παρουσίας της σε μία αναπτυσσόμενη αγορά μέσω της εμπειρίας της και του χαρτοφυλακίου των brands της.

Επίσης θα διευρύνει την έκθεση της Coca Cola HBC σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ακόμη, θα δώσει την ευκαιρία για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας μέσω καλύτερων περιθωρίων κέρδους.

Σημειώνεται πως η CCBCE είχε ιδρυθεί το 1994 ως κοινοπραξία των The Coca-Cola Company, MAC Beverages Limited και συγκεκριμένων συνεργατών της τελευταίας. Η εξαγορά των 427 εκατ. δολ., αφορά το 94,7% της CCBCE που κατείχαν οι The Coca Cola Co., η MAC Beverages Ltd και μέτοχοι μειοψηφίας.

Το 2020 η CCBCE είχε καθαρά έσοδα από πωλήσεις ύψους 7,4 δισ. αιγυπτιακών λιρών (401,37 εκατ. ευρώ) και οι πωλήσεις σε όγκο έφθασαν τα 275 εκατ. κιβώτια. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ήταν 135 εκατ. λίρες (7,32 εκατ. ευρώ).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 τα περιουσιακά της στοιχεία ήταν στα 5,2 δισ. λίρες (282 εκατ. ευρώ). Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση ποτών στην Αίγυπτο και λειτουργεί πέντε εργοστάσια εμφιάλωσης.

Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνονται τα σήματα Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Schweppes gold, Crush και το νερό Dasani.

Διαβάστε ακόμη:

Μαξ Φερστάπεν: Το «χρυσό» συμβόλαιο, τα bonus και οι χορηγοί του νέου «Μίδα» της Formula 1

Société Générale: «Bull market» για τις ευρωπαϊκές μετοχές και το 2022 (vid)

Ενεργειακή κρίση: Εφεδρείες και για νέα μέτρα κρατά η κυβέρνηση – Τι εξετάζεται