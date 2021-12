Peloton: Περνά στην αντεπίθεση με βίντεο για τα ποδήλατα και πρωταγωνιστή τον «Mr Big» (vid)

Νέα πτώση σημείωσε η μετοχή της Peloton την Τρίτη πριν την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street, έπειτα από φήμες ότι το 2022 θα σταματήσει την παραγωγή των νέων προϊόντων γυμναστικής που σχεδιάζει.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε πτώση σχεδόν 5%, ωστόσο μείωσε τις απώλειες όταν εκπρόσωπος της εταιρείας διέψευσε τις φήμες.

Ακόμη, η εκπρόσωπος της Peloton επισήμανε ότι η εταιρεία όχι μόνο δεν θα σταματήσει την παραγωγή των νέων πρότζεκτ, αλλά επιπλέον σκοπεύει να καινοτομήσει.

Αυτήν την ώρα, η μετοχή της Peloton χάνει 2,90%, στα 40,14 δολάρια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η μετοχή της Peloton έφτασε να χάνει ακόμη και 10% μετά την προβολή νέου επεισοδίου της σειράς «Sex and the City» με τίτλο «And Just Like That», στο οποίο ο «Mr. Big», κατά κόσμον Chris Noth, παθαίνει ανακοπή μετά από εντατική άσκηση σε στατικό ποδήλατο της Peloton.

Η μετοχή έφτασε στο πιο χαμηλό επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε ότι η χρήση του εξοπλισμού της Peloton όχι μόνο δεν προκαλεί προβλήματα υγείας, αλλά επιπλέον καθυστερεί την εμφάνισή τους.

« Και έτσι απλά… είναι ζωντανός »

Ωστόσο, η εταιρεία δεν αρκέστηκε στις απαραίτητες ανακοινώσεις, αλλά αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση με ένα βίντεο, στο οποίο σατιρίζει όλο αυτό που συνέβη και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Chris Noth.

Στο βίντεο, ο δημοφιλής ηθοποιός κάθεται στο σαλόνι του με τη γυμνάστρια που εμφανίζεται στο επίμαχο επεισόδιo και κάνει μια ευχή για «νέα ξεκινήματα». Επίσης, λέει ότι αισθάνεται περίφημα και τη ρωτάει αν θέλει να κάνουν άλλη μία «βόλτα», επειδή η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην κάνουν.

Το βίντεο κλείνει με την κάμερα σε δύο ποδήλατα Peloton που βρίσκονται στο σαλόνι και τη φωνή του Ryan Reynolds που λέει ότι «και έτσι απλά, ο κόσμος θυμήθηκε ότι κάνοντας τακτικά ποδήλατο μπορεί να βελτιώσει την καρδιά, τους πνεύμονες και το κυκλοφορικό.

»Επίσης, να αποφύγει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Το ποδήλατο δυναμώνει τους μυς της καρδιάς, ρίχνει την πίεση και μειώνει τα επίπεδα του λίπους στο αίμα. Είναι ζωντανός».

