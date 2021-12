Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μεταναστευτικό: Περισσότερες επιστροφές και μέτρα κατά της εργαλειοποίησης

Περισσότερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την επιστροφή όσων μεταναστών δεν έχουν δικαίωμα ασύλου περιλαμβάνει το κείμενο των συμπερασμάτων που προέκυψαν μετά την ανάλυση και αξιολόγηση του μεταναστευτικού ζητήματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος από συγκεκριμένες χώρες και ειδικότερα -τη συγκεκριμένη περίοδο- από τη Λευκορωσία.

Το επικαιροποιημένο κείμενο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, να συνεργαστούν με τις χώρες της ΕΕ για να υιοθετήσουν μια «πιο ενοποιημένη» πολιτική για τους επαναπατριζόμενους μετανάστες που δεν δικαιούνται νόμιμη παραμονή.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία μιας πιο ενοποιημένης πολιτικής επιστροφών της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, μαζί με τα κράτη μέλη, να αναλάβουν γρήγορα δράση για να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές επιστροφές», αναφέρουν τα συμπεράσματα.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις προσπάθειες τρίτων χωρών να εργαλοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς», αναφέρει το έγγραφο, φωτογραφίζοντας τη Λευκορωσία, ενώ κατά το παρελθόν ανάλογη τακτική είχε ακολουθήσει και η Τουρκία.

Υπογραμμίζει, δε, το κείμενο συμπερασμάτων, «την ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης».

Όσον αφορά στην υπόθεση της Ουκρανίας και τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα, οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν την υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και έκαναν λόγο για «πολλαπλές κυρώσεις» σε όλα τα επίπεδα, προς τη Ρωσία, αν και εφόσον το Κρεμλίνο προβεί σε στρατιωτικές ενέργειες.

Δείτε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Μεταναστευτικό και την Ουκρανία:

At #EUCO conclusions on external relations – Belarus and Ukraine – have been approved. pic.twitter.com/bmdpsCcBrV

— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 16, 2021