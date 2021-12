Συρία: Τουλάχιστον ένας στρατιώτης νεκρός σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον νότο

Ένα μέλος του συριακού στρατού σκοτώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη όταν αεροσκάφη του Ισραήλ εξαπέλυσαν πυραύλους από τον εναέριο χώρο του εν μέρει κατεχόμενου υψιπέδου του Γκολάν, μεταδίδει το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Περί τις 00:50, ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή με πολλούς πυραύλους από την κατεύθυνση του κατεχόμενου συριακού Γκολάν που είχαν στόχους αρκετές θέσεις στον νότο», ανέφερε πηγή προσκείμενη στις συριακές ένοπλες δυνάμεις στο SANA.

Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας μπόρεσαν να αναχαιτίσουν και «να καταρρίψουν τους περισσότερους πυραύλους», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως «η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο ενός στρατιώτη και υλικές ζημιές».

#BREAKING: The #IAF🇮🇱 is presumed to have launched a volley of targeted defensive airstrikes against Iranian assets in Syria.

Per local reports, one #SAA🇸🇾 soldier was killed in the strikes, once again demonstrating the practical inseparability of Iranian assets & Syrian forces. pic.twitter.com/rbw5s0equw

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) December 15, 2021