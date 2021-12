ΗΠΑ: Φυλάκιση 5 ετών για έναν υποστηρικτή του Τραμπ που επιτέθηκε σε αστυνομικούς στο Καπιτώλιο

Ένας υποστηρικτής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε την Παρασκευή σε φυλάκιση 5 ετών επειδή επιτέθηκε σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή που έχουν επιβάλει μέχρι σήμερα τα αμερικανικά δικαστήρια για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Ρόμπερτ Σκοτ Πάλμερ, 54 ετών, φορώντας ένα τζάκετ στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και ένα κασκέτο με το σύνθημα «Η Φλόριντα υπέρ του Τραμπ», θεάθηκε να εκτοξεύει ξύλα, έναν πυροσβεστήρα και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, κοντά στο Καπιτώλιο. Στη συνέχεια επιχείρησε να μπει στο κτίριο, αλλά τον εμπόδισαν οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού. Συνέχισε όμως να τους πετάει αντικείμενα, μέχρι που τον έπληξαν με μια πλαστική σφαίρα.

2/ How was Robert Palmer found? Excellent piece by @maddow featuring reporting by @ryanjreilly walks you through the online sleuthing.pic.twitter.com/JyHRvKLtpn

— John Scott-Railton (@jsrailton) December 18, 2021