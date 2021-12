Ευρωαγορές: Η χειρότερη συνεδρίαση εδώ και τρεις εβδομάδες

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε 1,4% στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Οι εταιρείες πετρελαίου, οι ανθρακωρύχοι και οι μετοχές αυτοκινήτων σημείωσαν πτώση, με όλους τους κύριους επιμέρους δείκτες να καταλήγουν χαμηλότερα.

Στην Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κατέγραψε απώλειες 1,88% στις 15.239,67 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,82% στις 6.870,10 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,99% στις 7.198,03 μονάδες.

Στη Μαδρίτη ο IBEX 35 σημείωσε πτώση κατά 0,83% στις 8.242,40 μονάδες, στη Λισαβόνα ο PSI 20 έχασε 1% στις 5.385,60 μονάδες και στο Μιλάνο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης επίσης υποχώρησε κατά 1,63% στις 26.177,76 μονάδες.

Οι ταξιδιωτικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά κατά 1%, αλλά ήταν πολύ πάνω από τα χαμηλά εντός της ημέρας που άγγιξαν νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς ορισμένοι έμποροι πίστευαν ότι τα θετικά νέα που σχετίζονται με τα εμβόλια συνέβαλαν στον περιορισμό περαιτέρω απωλειών.

Πιο συγκεκριμένα, η Moderna Inc είπε ότι μια αναμνηστική δόση του εμβολίου της για την COVID-19 φάνηκε να είναι προστατευτική έναντι της ταχέως διαδεδομένης παραλλαγής Όμικρον σε εργαστηριακές δοκιμές.

«Τα πρωτοσέλιδα σχετικά με ενισχυτικές δόσεις που λειτουργούν ενάντια στην παραλλαγή Όμικρον παρέχουν ελάχιστη υποστήριξη, αλλά αν κατευθυνθούμε προς περισσότερους περιορισμούς κινήσεων και όσο συνεχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα, θα δούμε τα χρηματιστήρια να παραμένουν υπό πίεση για λίγο», δήλωσε ο αναλυτής της Equiti Capital, Ντέιβιντ Μάντεν.

Η Βρετανία μπορεί να επιβάλει νέους περιορισμούς για να επιβραδύνει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον μετά τα Χριστούγεννα, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα, μια ημέρα αφότου η Ολλανδία ξεκίνησε ένα τέταρτο lockdown και καθώς άλλα ευρωπαϊκά έθνη σκέφτονται να επιβάλλουν περιορισμούς τα Χριστούγεννα.

Ο Madden πρόσθεσε ότι η μειωμένη ρευστότητα τις τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε όξυνση των κινήσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο STOXX 600 σημείωσε ράλι αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποσχέθηκε συνεχή οικονομική στήριξη και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σημείωσε ένα πολυαναμενόμενο τέλος του κίνητρου της εποχής της πανδημίας τον Μάρτιο, ενώ παρείχε μια αισιόδοξη προοπτική.

Μεταξύ των μεμονωμένων μετοχών, η argenx εκτινάχθηκε 8,3% στην κορυφή του δείκτη αναφοράς STOX 600.

Η χειρότερη απόδοση, ωστόσο, ήταν της Novo Nordisk, η οποία σημείωσε βουτιά 11,7% αφού η Δανή φαρμακευτική δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση για το νέο της φάρμακο κατά της παχυσαρκίας λόγω προβλημάτων εφοδιασμού στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της BNP Paribas σημείωσε άνοδο 0,5% αφού ο Γάλλος δανειστής συμφώνησε να πουλήσει τη μονάδα στις ΗΠΑ της Bank of the West, στον Καναδικό Financial Group BMO για περίπου 16,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η σουηδική BillerudKorsnas σημείωσε πτώση 10,8% αφού δήλωσε ότι θα αγόραζε την εταιρεία παραγωγής επικαλυμμένου χαρτιού Verso με έδρα τις ΗΠΑ για περίπου 825 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, καθώς ο κατασκευαστής χαρτοπολτού και χαρτιού θέλει να επεκταθεί στη Βόρεια Αμερική.