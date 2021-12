Χιλή: Τσίπρας – Ανδρουλάκης εύχονται με τον δικό τους τρόπο στον νέο «presidente»

Είναι νέος, ωραίος, Αριστερός, με σύντροφο ελληνικής καταγωγής, αλλά και το «μήλο της έριδος» μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και του Κινήματος Αλλαγής, τις τελευταίες ώρες. Ο λόγος για τον Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο οποίος αναδείχτηκε χθες νέος Πρόεδρος στη Χιλή, αλλά και ένας από τους νεότερους ηγέτες στον κόσμο, αφού είναι μόλις 35 ετών.

Το ριζοσπαστικό του προφίλ, αλλά και ο επαναστατικός αέρας που εκπέμπει λόγω νεότητας και όχι μόνο, είχε ως αποτέλεσμα να λάβει τα θερμά συγχαρητήρια του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, νωρίς σήμερα το πρωί, μέσω μηνύματός του στο Twitter.

Το συγχαρητήριο μήνυμα του κ. Τσίπρα:

«Congratulations Gabriel Boric for the historic victory. Hope can win over fear and darkness. The Chilean people opened a new chapter for democracy and social justice. We stand together with the left & progressive forces in Latin America.»

«Συγχαρητήρια Γκαμπριέλ Μπορίτς για την ιστορική νίκη. Η ελπίδα μπορεί να κερδίσει τον φόβο και το σκοτάδι. Ο λαός της Χιλής άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στεκόμαστε μαζί με τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στη Λατινική Αμερική.»

Πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Με την ίδια θέρμη υποδέχτηκαν την είδηση της εκλογής Μπόριτς και πολλά από τα κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι -μετά την αλλαγή σκυτάλης στη Γερμανία, αλλά και την κοινωνική ατζέντα του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν- οι πολιτικοί συσχετισμοί αναδιατάσσονται στο παγκόσμιο σύστημα, γέρνοντας προς τα αριστερά.

«Είμαστε ενότητα. Είμαστε ελπίδα. Είμαστε περισσότεροι όταν είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε!”

Το πρώτο μήνυμα του νέου προέδρου της Χιλής, του 35χρονου Γκαμπριελ Μπόριτς. Μια ιστορική νίκη για την Αριστερά στη Χιλή και ευρύτερα για τον προοδευτικό κόσμο σε όλη τη Λατινική Αμερική» σχολίασε στο Twitter η Ράνια Σβίγκου, ενώ τον ίδιο ενθουσιασμό μοιράστηκε και ο Νίκος Παππάς, τουιτάροντας:

«Είμαστε η ενότητα. Είμαστε η ελπίδα. Είμαστε περισσότεροι όταν είμαστε μαζί. Ας συνεχίσουμε!». Νίκη της Αριστεράς στη Χιλή, νέος πρόεδρος ο Γκαμπριέλ Μπόριτς. «Εδώ γεννήθηκε ο νεοφιλελευθερισμός, εδώ θα πεθάνει».✊🏽🙏🏽

Σε ανάλογο, πανηγυρικό ύφος, τοποθετήθηκαν για την επικράτηση Μπόριτς οι Κώστας Αρβανίτης, Σία Αναγνωστόπουλου, Δημητρης Παπαδημούλης και άλλοι, εκτιμώντας ότι η αλλαγή σελίδας στη Χιλή θα περάσει πιθανά και τον Ατλαντικό.

Κώστας Αρβανίτης

🔻Η #Χιλή 🇨🇱 γυρίζει σελίδα

✌️O εκλεγμένος Πρόεδρος @gabrielboric επικεφαλής του Αριστερού συνασπισμού @ADignidadCL απευθύνεται στους χιλιάδες πολιτες που πανηγυρίζουν την εκλογή του.

✌️Η ελπίδα επιστρέφει: Μετά τη Χιλή, #Venceremos και στη #Βραζιλία! ✊

@SYRIZAEP @LEFT

Δημήτρης Παπαδημούλης

Θαυμάσια νέα από την Χιλή! Ο λαός ψήφισε για Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ελπίδα! Πρόεδρος της δημοκρατίας εκλέγεται ο υποψήφιος της αριστεράς @gabrielboric! Καθαρή ήττα για τον ακροδεξιό Κάστ, υποστηρικτή του δικτάτορα Πινοσέτ!

Σία Αναγνωστόπουλου

Η ελπίδα έρχεται από τη Χιλή. Πρόεδρος ο αριστερός Γκάμπριελ Μπόριτς απέναντι στον ακροδεξιό, πινοσετικό Καστ.

Η «αλλαγή» ενώνει

Η ανάδειξη του νεαρού και Αριστερού Γκαμπριέλ Μπόριτς συγκίνησε, ωστόσο, και τον νέο ένοικο της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τον συνεχάρη θεσμικά, αποστέλλοντας γραπτή συγχαρητήρια επιστολή στον νέο ηγέτη της Χιλής μετά τη χθεσινή επικράτηση του στις προεδρικές εκλογές, όπου υπογραμμίζει την βούληση του Χιλιανού λαού για «αλλαγή».

«Με την εκλογή σας στην Προεδρία της χώρας, ο Χιλιανός λαός απέδειξε ότι θέλει την αλλαγή από το υπάρχον καθεστώς και ελπίζει σε μία πιο ανοικτή και δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης στην επιστολή του, ζητώντας από τον εκλεγέντα Πρόεδρο Μπόριτς, να υπολογίζει στην υποστήριξή του στον αγώνα κατά των ανισοτήτων, στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Θεσμική στήριξη

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλακης τείνει χείρα φιλίας στον νέο ηγέτη της Χιλής, καθώς ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ διατηρεί την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λατινικής Αμερικής.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Μπόριτς,

Ως Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και του Κινήματος Αλλαγής, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη νίκη σας και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.

Με την εκλογή σας στην Προεδρεία της χώρας ο Χιλιανός λαός απέδειξε ότι θέλει την αλλαγή από το υπάρχον καθεστώς και ελπίζει σε μία πιο ανοικτή και δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη του κόμματός μας, καθώς και τη δική μου προσωπικά ως Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λατινικής Αμερικής, στον αγώνα σας κατά των ανισοτήτων, στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Με θερμούς χαιρετισμούς

Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόεδρός ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο νεότατος Χιλιανός ηγέτης να δεχθεί «βροχή» ελληνικών συγχαρητηρίων, αν και για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα προμηνύεται μάλλον κεντροαριστερή «καταιγίδα», καθώς η επιστολή του Προέδρου του ΚΙΝΑΛ ήρθε μάλλον να υπογραμμίσει τη διαχρονική στήριξη του κόμματός του σε εκλεγμένους προοδευτικούς ηγέτες ανά τον πλανήτη, επαληθεύοντας μάλλον τη ρήση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέλιου Κουλογλου περί ανταγωνισμού και «νέου παίκτη» στην Κεντροαριστερά.

Ποιος είναι ο Γκαμπριέλ Μπόριτς

Ο Γκάμπριελ Μπόριτς γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1986. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χιλής και διετέλεσε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Χιλής το 2012, πρωταγωνιστώντας στις φοιτητικές διαδηλώσεις στη χώρα κατά τα έτη 2011-2013.

Αναγνωρίσιμος εξ’ αυτού, εξελέγη δύο φορές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, τη δεύτερη ως μέλος του «Ευρέως Μετώπου», δηλαδή ενός αριστερού συνασπισμού κομμάτων. Στη διάρκεια του εμφυλίου στη Χιλή το 2019, ο Μπόριτς υπήρξε ένας από τους διαπραγματευτές της συμφωνίας, που οδήγησε σε δημοψήφισμα για την αλλαγή του Συντάγματος στη χώρα.

Φέτος επελέγη ως ο προεδρικός υποψήφιος του συνασπισμού «Apruebo Dignidad», που περιλάμβανε το Ευρύ Μέτωπο, το Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα μικρότερα κινήματα, φτάνοντας τελικά χθες στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου ο Μπόριτς επικράτησε τελικά του Χοσέ Αντονιο Καστ, έχοντας αναδειχθεί σε «presidente» της χώρας.

